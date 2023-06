Mallorca hat 53 neue oder in ihrem Amt bestätigte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ihre Wahl erfolgte am Samstag bei den konstituierenden Sitzungen der Stadt- und Gemeinderäte, die aus den Kommunalwahlen am 28. Mai hervorgegangen sind.

In 22 Rathäusern regiert nun die konservative Partei PP, in vier davon gemeinsam mit der rechtsextremen Partei Vox. 21 neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zählt die Insel, 32 bleiben in ihrem Amt. 13 der 53 Rathauschefs sind Frauen.

Die von der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erstellte Karte zeigt, wie die politische Landschaft auf der Insel nun im Vergleich zur vorherigen Wahl aussieht. Die blauen Gemeinden regiert die PP, die roten die Sozialisten (PSIB PSOE), die gelben Més per Mallorca, die türkisen El Pi. In den grauen Gemeinden sind andere Parteien an der Macht:

Die 53 Bürgermeister Mallorcas im Überblick

Hier eine Übersicht über die 53 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf Mallorca:

In Palma hat der Sozialist José Hila den Rathausstab dem Konservativen Jaime Martínez übergeben. In Calvià löst Juan Amengual (PP) den langjährigen Bürgermeister Alfonso Rodríguez (PSIB) ab. In Andratx bleibt Estefania Gonzalvo (PP) im Amt.

In Capdepera konnten sich die sozialistischen Parteien nicht einigen. Die lachende Dritte war Mireia Ferrer (PP), die eine Minderheitsregierung startet. Dafür regieren Linksbündnisse weiter in den zweit- und drittgrößten Städten Manacor - hier bleibt Miquel Oliver von Més per Mallorca im Amt - sowie Inca, wo Virgilio Moreno von den Sozialisten weiter regieren kann.

In Llucmajor hat die Gemeinde mit Xisca Lascolas (PP) erstmals eine Bürgermeisterin. In Santanyì bleibt Maria Pons (PP) im Amt. Dank geschickter Verhandlungen bleibt auch in Santa Margalida Bürgermeister Joan Monjo im Amt. In Sant Llorenç geht das Bürgermeisteramt an Jaume Soler (PP).