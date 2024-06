So reden Sie mit Spaniern über die Europawahlen

Aus aktuellem Anlass zunächst noch einmal eine Erinnerung zur Aussprache: Die Vokalkombination eu wird auf Spanisch nicht wie im Deutschen ausgesprochen (wir sagen ja eher so etwas wie „oi“), sondern wie zwei einzelne Vokale, dem e, das auf Spanisch eher wie unser „ä“ klingt, und dem u. Was „einen Euro“ kostet (wir sprechen das auf Deutsch etwa „ainen-oiro“ aus) wird auf Spanisch zu un euro (gesprochen: un-ä-u-ro). Der Ausdruck las elecciones europeas – las-ä-lä-xi-o-näs-ä-u-ro-pä-as – (die Europawahlen) sind also eine super Ausspracheübung mit allen fünf Vokalen.

Können deutsche Residenten wählen?

Im Gespräch mit den mallorquinischen Nachbarn stellt sich natürlich die Frage: ¿Los alemanes que viven en Mallorca tienen derecho a voto? (Haben die auf Mallorca lebenden Deutschen Wahlrecht?) Und die Antwort ist eigentlich allen klar: Faltaría más, somos europeos, claro que tenemos derecho a votar. (Das wäre ja noch schöner, wird sind doch Europäer, klar haben wir ein Wahlrecht.) Los que somos residentes aquí votamos en España, los que no somos residentes votamos por correo en Alemania. (Wer hier gemeldet ist, wählt in Spanien, wer nicht gemeldet ist, wählt per Briefwahl in Deutschland.)

Ohne EU hilflos

Und seit den vergangenen Europawahlen 2019 ist bei Deutschen und Spaniern das Bewusstsein dafür gewachsen, wie viele Entscheidungen eigentlich in Brüssel (auf Spanisch Bruselas) oder Straßburg (Estrasburgo) getroffen werden. Ohne die EU (la UE) wären die einzelnen Mitgliedsstaaten (los Estados miembros) im Umgang mit der Pandemie (la pandemia) oder der russischen Invasion in die Ukraine (la invasión rusa en Ucrania) eher hilflos gewesen.

Große Themen wie el cambio climático (Klimawandel), la gestión de la inmigración (der Umgang mit Einwanderung), la competividad económica (wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit), el control de los precios y la inflación (Kontrolle der Preise und der Inflation) oder la estabilidad del sistema bancario (Stabilität des Bankensystems) lassen sich kaum auf nationaler Ebene stemmen. Und wahrscheinlich muss sich Europa auch verstärkt Gedanken über mehr Autonomie (más autonomía) in Sachen militärischer Sicherheit (la seguridad militar) machen.

Der wichtigste Wortschatz zu den Europa-Wahlen. / MZ

