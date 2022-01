Nach dem coronabedingten Abstecher im Mai kehrt die Mallorca Challenge in diesem Jahr wieder zu ihrem angestammten Datum Ende Januar zurück. Die 31. Ausgabe des internationalen Radrennens dreht ab Mittwoch (26.1.) zudem eine Extrarunde. Statt vier gibt es nun fünf voneinander unabhängige Etappen. Zehn erstklassige Teams haben sich angemeldet. Eine Legende, drei Deutsche und ein Mallorquiner stechen auf der Teilnehmerliste hervor.

Hier geht es lang

Der Startschuss fällt am Mittwoch (26.1.) um 11.50 Uhr in Peguera. Bei der Trofeo Calvià führt die Strecke über knapp 155 Kilometer über Puigpunyent und Esporles nach Sóller. Vom Orangendorf geht es an der Tramuntanaküste entlang zurück bis zum Ziel in Magaluf.

Beim Trofeo Port d’Alcúdia folgt am Donnerstag (Startschuss um 11.45 Uhr) ein 173 Kilometer langer Rundkurs im Norden der Insel. Über Artà, Manacor und Sineu geht es lange Zeit durch das Flachland. Die Entscheidung wird wohl beim Anstieg zum Kloster von Lluc fallen.

Freitag und Samstag stehen die anstrengendsten Etappen an. Auf mehr als 3.000 Höhenmetern sind die Kletterer gefragt. Das dritte Rennen – der Trofeo Serra de Tramuntana – ist ein Rundkurs über 159 Kilometer ab Lloseta. Los geht es um 11.50 Uhr. Die Strecke führt über Bunyola, Sóller, Lluc und Pollença.

Am Samstag geht es von Pollença nach Andratx die komplette Tramuntana entlang. Neben den Höhenmetern ist auch eine Distanz von 170 Kilometern zu bewältigen. Startschuss ist ebenfalls um 11.50 Uhr.

Den Schlusspunkt bildet der traditionelle Trofeo Playa de Palma. Um 9.50 Uhr geht es gegenüber vom Hotel Occidental los. Bei der flachen Strecke können Sprinter ihre Stärken ausspielen. Die Zieleinfahrt ist vor dem Auditorium in Palma.

Autofahrer müssen jeweils mit Straßensperrungen rechnen.

Wer ist dabei?

Für die Teams ist die Challenge attraktiv, da die Fahrer einzelne Etappen auslassen und so auf der Insel ihre Form testen können. Für die Zuschauer ist es etwas weniger spannend, da es keinen Gesamtsieger gibt. Das dürfte auch die Chancen von Enric Mas schmälern. Der 27-Jährige aus Artá ist nach seinem zweiten Platz bei der Tour de France sicherlich Favorit, aber für Etappensiege nicht wirklich bekannt.

Der Mallorquiner fährt bei Movistar gemeinsam mit Alejandro Valverde. Der 41-Jährige wollte eigentlich seine Karriere schon beenden, hatte aber doch noch Lust, sich weiter im Sattel zu quälen. Es könnte sein letzter Ritt auf Mallorca werden.

Der deutsche Elite-Rennstall Bora-Hansgrohe schickt Emanuel Buchmann ins Rennen schicken, Maximilian Schachmann ist wegen einer Corona-Infektion verhindert. Buchmann trifft auf seinen früheren Teamkollegen Pascal Ackermann, der auf der Insel für seinen neuen Rennstall UAE Team Emirates debütiert.