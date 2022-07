Enric Mas hat am Montag (27.6.) seinen Vertrag beim spanischen Rennstall Movistar bis 2025 verlängert. Dem 27-Jährigen aus Artà werden Außenseiterchancen bei der Tour de France eingeräumt. Die dreiwöchige Rundfahrt startete am Freitag (1.7.) in Kopenhagen. Die großen Favoriten sind die Slowenen Tadej Pogačar und Primož Roglič. Enric Mas holte im vergangenen Jahr den sechsten Platz bei der Tour. Diesmal soll es ein Podiumsplatz sein.

Tour de France für Frauen Dieses Jahr dürfen nach 13-jähriger Pause auch wieder die Frauen durch Frankreich radeln. Die Sportlerinnen müssen sich für die siebentägige Rundfahrt aber noch bis zum 24. Juli gedulden. Mit dabei ist dann Mavi García. Die 38-Jährige aus Marratxì hat am Wochenende bei den spanischen Meisterschaften in Palma zum dritten Mal in ihrer Karriere das Double aus Zeitfahren und Straßenfahren geholt.