Wer sich dieser Tage ein Spiel von Atlético Baleares anschaut, sollte nicht unbedingt mit einem Spektakel rechnen. Die vergangenen drei Begegnungen des Drittligisten endeten torlos, so auch das Heimspiel am Donnerstag (8.12.) gegen Logroñés.

Es ist das vierte Unentschieden in Folge für das Team des deutschen Besitzers Ingo Volckmann. Wie auch schon am Wochenende konnte Atlético Baleares das Spiel nicht mit elf Mann beenden. Miguelete, einer der besseren Offensivspieler in dieser Saison, flog kurz vor Schluss vom Platz.

Noch besteht kein Anlass zur Panik

Nach dem vergeigten Saisonstart und der sieglosen Zeit steht Atlético Baleares nun auf dem 16. Platz, der den Abstieg bedeuten würde. Logroñés liegt punktgleich auf dem Rang davor, der noch den Klassenerhalt garantieren würde. Anlass zur Panik besteht also noch nicht. Selbst ein Play-off-Platz für den Aufstieg ist bei fünf Punkten Rückstand noch in Reichweite, zumal erst 15 von 38 Spieltagen absolviert sind.

Dennoch deutet die Tendenz darauf hin, dass der Volckmann-Club in dieser Spielzeit erstmal den Klassenerhalt sichern muss. Auswärts geht es am Sonntag (11.12.) bei der zweiten Mannschaft von Athletic Bilbao weiter. Das wird erneut ein Kellerduell, die Basken sind Vorletzter. /rp