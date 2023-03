Atlético Baleares hat die Serie von vier Pleiten in Folge gebrochen. Großer Jubel ist nach dem mauen 0:0-Unentschieden gegen Numancia am Sonntag (5.3.) beim Fußball-Drittligisten aber nicht ausgebrochen. Der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann steht weiter auf einem Abstiegsplatz.

Seit acht Spielen hat der Inselverein nicht mehr gewonnen. Seit mehr als 200 Minuten kein Tor geschossen. Da auch Numancia wenig einfiel. endete das Spiel leistungsgerecht ohne Tore. Baleares-Trainer Tato zeigte sich erfreut darüber, endlich mal kein Gegentor kassiert zu haben.

Am Sonntag (12.3.) steht schon das nächste Auswärtsspiel an. Dann geht es gegen den Zwölften Intercity. Atlético Baleares ist weiter 17.. Der Rückstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen beträgt vier Punkte. Zwölf Spiele stehen in dieser Saison noch aus. So langsam ist die Zeit gekommen, das Ruder herumzureisen. /rp