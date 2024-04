Vor der Fußball-EM in Deutschland: Spanische Nationalmannschaft spielt Generalprobe auf Mallorca

Deutsche Mallorca-Urlauber und die Fußballfans auf der Insel können sich ein Bild von der spanischen Nationalmannschaft vor der EM in Deutschland machen. Das Team um Nationaltrainer Luis de la Fuente spielt am 8. Juni im Stadion von Son Moix die Generalprobe vor dem Turnier. Gegner ist Nordirland.

Stadionpächter Real Mallorca gab am Dienstag (9.4.) die Austragung des Länderspiels bekannt. Nach mehreren Versammlungen in den vergangenen Monaten habe man eine Einigung mit dem spanischen Fußballverband erzielen können, hieß es.

Zuletzt spielte Spanien am 11. Oktober 2013 beim 2:1-Sieg gegen Weißrussland auf Mallorca. Es wird das erste Mal sein, dass die Nationalelf im mittlerweile renovierten Stadion von Son Moix aufläuft. Zur Anstoßzeit und zum Ticketverkauf liegen derzeit keine Informationen vor.

Schwere Gruppe bei der EM

Spanien steigt in der Woche darauf in die EM in Deutschland ein. Gruppengegner sind Kroatien, Italien und Albanien. Damit haben die Spanier kein einfaches Los gezogen und werden sich strecken müssen, um in die K.o.--Phase einzuziehen. Wie auch Gastgeber Deutschland steckt Spanien nach zuletzt enttäuschenden Leistungen bei den großen Turnieren im Umbruch. Großer Favorit auf den EM-Sieg sind derweil andere Mannschaften wie England oder Frankreich.

Nordirland verpasste nach einer enttäuschenden Qualifikation das Turnier. Die bislang einzige EM-Teilnahme der Nordiren datiert aus dem Jahr 2016. Damals erreichte die Mannschaft das Achtelfinale und die Fans begeisterten mit dem Song "Will Grigg's on fire". Der Stürmer spielt mittlerweile in der fünften englischen Liga und ist kein Nationalspieler mehr.

Hoffen auf einen Krümel der Fußball-WM 2030

Nach der EM will Real Mallorca auch bei der WM 2030 in Spanien eine Rolle spielen. Eine WM-Partie im Son Moix ist wegen der zu geringen Anzahl an Plätzen nicht möglich. Der Verein hofft aber, dass eine Nationalmannschaft auf der Insel ihr Camp aufschlägt.

