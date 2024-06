Endlich fix: Real Mallorca verkündet neuen Trainer

Das hatten die Spatzen aber schon mit einem Megafon von den Dächern geschrien: Jagoba Arrasate ist neuer Trainer von Real Mallorca. Was seit Wochen zahlreiche Medien berichtet haben, ist nun auch offiziell. Der Erstligist hat am Montag (10.6.) die Verpflichtung verkündet.

Der ehemalige Trainer des Ligakonkurrenten Osasuna löst Javier Aguirre ab und unterschrieb für drei Jahre. "Mallorca ist ein Club, der sich im Aufschwung befindet. Der Verein zeigt Vertrauen in mich", wird Arrasate in einer Pressemitteilung zitiert.

Internationaler Wettbewerb statt Abstiegskampf

Mit dem 46-Jährigen will Real Mallorca mehr als den Klassenerhalt schaffen. Die Mallorquiner träumen davon, sich im Kampf um die internationalen Plätze etablieren zu können. Daher ließ der Club auch ohne große Not Aguirre ziehen, der in den vergangenen Jahren den Klassenerhalt schaffte und das Team ins Pokalfinale brachte.