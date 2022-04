Ansonsten sind die Spanier ja sehr bemüht, englische Ausdrücke durch spanische zu ersetzen. Oder zumindest die Schreibweise an die spanischen Gewohnheiten anzupassen. Aber zur „Zahnspange“ sagen die Spanier meist einfach los brackets und benutzen somit den englischen Ausdruck. Die von der Fundéu-Stiftung empfohlene eingespanischte Schreibweise los bráquets oder los brákets hat sich bislang nicht durchgesetzt. Das Wort bleibt ein Fremdkörper (un cuerpo extraño) in der spanischen Sprache, wie sie für die Tragenden immer ein Fremdkörper im Mund bleibt. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Zahnspange auf Englisch eigentlich braces heißt und die brackets nur die auf den Zahn geklebten quadratischen Halterungen sind.

Als spanische Alternativen gibt es auch die Ausdrücke los aparatos de ortodoncia oder los aparatos dentales (wörtlich übersetzt „die Zahnapparate“), die oft einfach als aparatos abgekürzt werden. In offiziellen Texten ist manchmal von los frenos correctores (Korrekturbremsen) oder in der Verkleinerungsform von los frenillos die Rede. Einsetzen tut sie in jedem Fall el oder la ortodontista (der Kieferorthopäde / die Kieferorthopädin). Wer die aparatos während der Pandemie bekommen hat, sagt vielleicht: Es la única ventaja de la mascarilla, no se ven mis brackets. (Das ist der einzige Vorteil von der Maske, man sieht meine Klammer nicht.)

Jugendliche reden über die Spange zum Beispiel so: Me han dicho que tengo la dentadura hacia adelante y que me van a tener que poner brackets. (Die haben gesagt, dass ich einen Überbiss habe und dass sie mir eine Klammer einsetzen müssen.) Creo que durante dos años no voy a abrir la boca para que no se me vean. (Ich glaube, ich werde zwei Jahre lang nicht den Mund aufmachen, damit sie niemand sieht.) No volveré a reír y mucho menos para las fotos. (Ich werde nie wieder lachen, und schon gar nicht für Fotos.) Mis padres dicen que el tiempo pasará rápido y que luego estaré contento de haberlo hecho. (Meine Eltern sagen, dass die Zeit schnell vorbeigehen wird und dass ich hinterher froh sein werde, dass ich das gemacht habe.) Yo creo que dos años son una eternidad. (Ich finde, zwei Jahre sind eine Ewigkeit.)