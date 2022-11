Spanisch lernen: Das meint jemand auf Mallorca, wenn er "falls die Fliegen" sagt

Eine mosca ist eine „Fliege“. Und da dieses Tier fast in allen Teilen der Erde in großer Anzahl vorkommt; weil das Gefühl, das eine kleine Fliege erzeugt, wenn sie am Ohr rumkrabbelt überall auf der Welt gleich nervig ist; und weil bestimmte Fliegen auch hierzulande gleichermaßen von Gammelgeruch angezogen werden, gibt es auch auf Spanisch eine ganze Reihe schöner Redewendungen.

Da ist zunächst das wunderschöne Verb mosquearse – also wörtlich „sich fliegen“ –, was wir meistens benutzen, wenn wir genervt oder eingeschnappt sind. ¡No te mosquees! heißt also „Reg dich nicht auf!“ oder „Sei nicht gleich eingeschnappt!“ In selteneren Fällen kann mosquearse auch bedeuten, dass man „sehr skeptisch“ oder „misstrauisch wird“.

Falls die Fliegen

Dann gibt es die schöne Redewendung por si las moscas. Sie klingt wie ein nicht fertig geredeter Halbsatz und heißt wörtlich übersetzt „falls die Fliegen“ und kündigt meist irgendeine Vorsichtsmaßnahme an. Auf Deutsch würden wir sagen „für alle Fälle“. Wir sagen also: Me llevo el paraguas por si las moscas. (Ich nehme den Regenschirm mit, falls die Fliegen.)

Niemand hat gern eine Fliege in seiner Milch. Sie gehört da einfach nicht hin, und wegen der schwarzen Farbe in der weißen Milch fällt sie zudem sofort auf. Der Ausdruck como mosco/mosca en leche (wie die Fliege in der Milch) bedeutet also „fehl am Platz“. El otro día mis colegas y yo salimos a bailar a un bar cubano. Como la única persona que no sabía bailar salsa me sentí como mosco en leche. (Neulich sind meine Kollegen und ich in eine kubanische Bar tanzen gegangen. Als Einziger, der nicht Salsa tanzen konnte, fühlte ich mich völlig fehl am Platz.)

Es gibt eben auch das Gefühl, dass einem eine Fliege hinter dem Ohr keine Ruhe lässt. Darauf bezieht sich der Ausdruck estar con la mosca detrás de la oreja (eine Fliege hinter dem Ohr haben). Meist ist damit gemeint, dass man „misstrauisch“ ist, weil man zum Beispiel „vorgewarnt“ und daher „übervorsichtig“ ist. In diesem Sinne kann man das Wort mosca auch als Eigenschaft oder Zustand benutzen: estar mosca bedeutet eben, „skeptisch“ oder seltener auch „genervt“ zu sein.

