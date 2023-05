Spanisch lernen: Was der Meeresboden mit Ihrem Kleiderschrank zu tun hat

Der spanische Ausdruck el fondo ist eine Vokabel für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Denn wer Spanisch als Fremdsprache lernt, wird im Laufe der Jahre immer wieder neue Bedeutungen des Wortes entdecken: vom fondo del mar (Meeresboden) und dem fondo de pantalla (Bildschirmhintergrund) über den Fondo Monetario Internacional (dem Internationalen Währungsfonds) und dem corredor de fondo (Langstreckenläufer) bis hin zum fondo de armario (wörtlich „Kleiderschrankfundus“, gemeint ist so etwas wie eine Allround-Grundausstattung an universell einsetzbaren Kleidungsstücken).

Beginnen wir beim Anfängerniveau und lernen den Begriff fondo als „Grund“, „Boden“ oder auch „Hintergrund“: ¿Al final has encontrado tus llaves? (Hast du eigentlich dann noch deine Schlüssel gefunden?) Sí, estaban en mi bolso, en el fondo de todo. (Ja, sie waren in meiner Handtasche, ganz unten versteckt.) Und wer auf einer Mittelmeerinsel wohnt, spricht natürlich ab und an vom Meeresgrund: Me encanta bucear para explorar el fondo marino. (Ich liebe es zu tauchen, um den Meeresgrund zu entdecken.) Der Ausdruck tocar fondo bedeutet in diesem Sinne so viel wie „auf Grund laufen“. Im übertragenen Sinne kann er auch ausdrücken, dass man „an einem Tiefpunkt angelangt“ ist.

Vokabeln für Fortgeschrittene

Fortgeschrittenere Spanischlerner hören in den Nachrichten zum Beispiel etwas von den fondos europeos (europäischen Geldern / Mitteln), mit denen in Spanien das eine oder andere Projekt finanziert wird: La nueva planta de hidrógeno verde se ha cofinanciado con fondos de la Unión Europea. (Die neue Anlage für grünen Wasserstoff wurde mit Fonds der Europäischen Union kofinanziert.) Eher blöd ist ein cheque sin fondos (ein ungedeckter Scheck).

Die – sprachlich gesehen – größte Herausforderung kann aber ein normales Alltagsgespräch über den fondo de armario darstellen. Dabei ist mit fondo hier nicht der Schrankboden gemeint, sondern eine Art „Grundbestand“ im Kleiderschrank. Der fondo de armario sind also die Basis-Kleidungsstücke: aquellas prendas clásicas que nunca pasan de moda (die klassischen Kleidungsstücke, die niemals unmodisch werden), que nos servirán temporada tras temporada (die uns Saison für Saison nützlich bleiben), que combinan con todo (die zu allem passen) y se pueden llevar para cualquier evento (und die man zu jedem Anlass tragen kann).