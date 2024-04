Wenn sich der Sommer auf Mallorca nähert und die Temperaturen steigen, gibt es in der Regel auch häufiger Videos von Delfinen in den Gewässern vor der Insel. Und in diesem Jahr geht es dank der frühsommerlichen Wärme auch früher damit los: Im Januar wurden zwei Delfine am Strand von Palmanova gesichtet, und erst in der vergangenen Woche, am 11. April, hatte sich der Bierkönig-DJ Chris Caramello auf Weg zu seiner Schicht im Partytempel über einen Delfin an der Playa de Palma gefreut.

Besonders beeindruckende Aufnahmen der Säugetiere sind nun am Samstag (13. April) dem mallorquinischen Fotografen Josep Canyelles gelungen. Er hielt eine Streifendelfinschule auf Video fest, die etwa fünf Meilen vor Pollença schwamm. Canyelles verfolgte die Bewegungen der durchs Wasser gleitenden Delfine mit einer Drohne und machte dazu Nahaufnahmen vom Boot aus, in dem er mit seinen Begleitern saß. Das Ergebnis ist ein wunderschönes Video der Delfine, die sich unter blauem Himmel in ruhiger See tummelten. Seltene Aufnahmen Auf dem Video ist von oben zu sehen, wie sich die Tiere mit großer Geschwindigkeit nebeneinander in der Schule bewegen, aber auch, wie sie ruhig unter Wasser tauchen. Außerdem sind Canyelles Aufnahmen der Delfine geglückt, während sie aus dem Wasser springen und aus dem Meer auftauchen - eine schwierige Aufgabe, da die Tiere sehr schnell und diese kurzen Momente schwer abzupassen sind. /bro