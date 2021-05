Der Rote Blitz fährt ab Juni auf Mallorca wieder

Alles einsteigen, bitte! Der Rote Blitz fährt ab dem 1. Juni wieder. Damit hat Mallorca eine seiner beliebtesten Urlauberattraktionen zurück.

Wie aus einer Pressemitteilung des Eisenbahnunternehmens hervorgeht, soll der Zug zwei Mal morgens und zwei Mal abends ziwschen Palma de Mallorca und Sóller fahren. Am genauen Fahrplan wird derzeit noch gearbeitet. Der jährliche Winterschlaf des Bummelzugs dauerte dieses Jahr länger an. Im Februar verkündete das Unternehmen, dass ohne Touristen der Betrieb wirtschaftlich nicht machbar sei. "Es waren schwierige Monate, in denen wir auf diesen Moment hingearbeitet haben", wird Bahnchef Óscar Mayol zitiert.

Ab Samstag (15.5.) soll zudem die Straßenbahn zwischen Sóller und Port de Sóller häufiger fahren. /rp