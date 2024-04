Fans von Athletic Bilbao und Real Mallorca sind im Vorfeld des spanischen Pokalfinales am Samstag (6.4.) in Sevilla gewaltsam aneinandergeraten. Nach Berichten des "Diario de Mallorca" griff eine Gruppe vermummter Ultras des baskischen Clubs mit Rauchbomben und Stühlen einer Bar die Anhänger von Real Mallorca an, die auf dem zentralen Platz Alameda de Hércules ein friedliches Fanfest feierten. Zeugen berichten, dass sich Mitglieder der Ultra-Gruppierungen Herri Norte (Athletic Bilbao), denen von Real Mallorca und Frente Atlético (Atlético Madrid) in den sozialen Netzwerken verabredet hatten. Die Nationalpolizei war schnell vor Ort, die Angreifer flüchteten. Schnell beruhigte sich das Geschehen. Den ganzen Tag über war es sonst zwischen den Fangruppierungen beider Finalgegner sehr friedlich geblieben.