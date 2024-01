Santa Maria del Camí kann sich auf eine Reihe von sonnigen Tagen mit milden Temperaturen freuen. Die Wetterprognose für die kommende Woche verspricht ideale Bedingungen, um das wunderschöne Mallorca zu genießen. Ob bei einem gemütlichen Spaziergang durch die malerischen Straßen von Santa Maria del Camí oder einem entspannenden Nachmittag in den lokalen Weinbergen – das Wetter spielt sicherlich mit.

Ausblick: Das Wetter vom 30. Januar bis 6. Februar 2024

Beginnen wir mit einem Blick auf die Wetterentwicklung. Am 30. Januar erwarten wir überwiegend bewölkte Himmel, aber mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 17°C. Der Wind bleibt mit 2 km/h sehr schwach, während der Feuchtigkeitsgehalt bei 45% liegt, was für ein angenehmes Gefühl sorgt. Der 31. Januar sieht eine ähnliche Lage mit gebrochenen Wolken und ebenfalls 17°C.

Wir begrüßen den Februar mit einer leichten Temperatursteigerung: 18°C und gebrochene Wolken am 1. Februar sowie verstreute Wolken am 2. Februar. Diese Muster setzt sich fort mit einem klaren Himmel und einem Grad mehr an den darauffolgenden Tagen – ideal, um die inseltypischen Aktivitäten bei strahlendem Sonnenschein zu planen.

Das Wochenende fängt am 3. Februar mit einem klarem Himmel an, und die Temperaturen bleiben beständig angenehm mit 17°C. Perfekt für einen Besuch des Wochenmarkts oder einen Ausflug ins Tramuntana-Gebirge. Der 4. und 5. Februar setzen den Trend mit klarem Himmel und angenehmen 18°C bzw. 19°C fort.

Zum Abschluss der siebentägigen Prognose steht der 6. Februar, an dem die Temperatur sogar auf 20°C steigt. Mit kontinuierlich klarem Himmel und einer leichten Brise ist dies der ideale Zeitpunkt, um das milde mallorquinische Klima in vollen Zügen zu genießen.

Umwerfende Sonnenauf- und Untergänge

Die täglichen Sonnenauf- und -untergänge sind ebenfalls eine Erwähnung wert: Beginnend am 30. Januar mit einem Sonnenaufgang um 6:59 Uhr und einem Sonnenuntergang um 17:04 Uhr. Mit jedem Tag verlängern sich die Tageslichtstunden etwas, was die Abende auf Mallorca noch herrlicher macht.

Fazit: Wettertechnisch ein Volltreffer!

Zusammengefasst verspricht die Wettervorhersage für Santa Maria del Camí vielversprechende Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und gemütliche Stunden im Freien. Mit milden Temperaturen und überwiegend klarem Himmel dürfen sich Einheimische wie Besucher auf eine tolle Zeit freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.1.2024, 03:05:12. +++