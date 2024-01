Die idyllische Gemeinde Marratxí präsentiert sich mit einer Wetterlage, die vielfältige Outdoor-Aktivitäten und Entspannung unter der mallorquinischen Sonne verspricht. Die kommende Woche bringt vor allem klare Himmel und milde Temperaturen, ideal für besonders alle, die dem kalten Winter in anderen Regionen entfliehen möchten.

Bewölkt, aber warm: Der Wetterstart in Marratxí

Am Mittwoch, dem 31. Januar, beginnt die meteorologische Woche mit einem leicht bewölkten Himmel und moderaten Temperaturen um 17 Grad Celsius. Die Wolken bieten Schutz vor der stärksten Sonne, während eine leichte Brise mit nur 2 km/h für eine frische Brise sorgt. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 53%, bei einem Luftdruck von 1034 hPa.

Glanzvoller Februarauftakt mit strahlendem Himmel

Der 1. Februar setzt den Ton für einen großartigen Monat, mit einem klaren Himmel, der bis zum Abend andauern wird. Bei Temperaturen bis zu 18 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 43% können Einheimische und Besucher gleichermaßen den Außenbereich genießen. Der Wind bleibt beständig leicht mit ebenfalls 2 km/h.

Wochenendvorschau: Leichte Bewölkung und Stetigkeit

Am Wochenende erwartet die Bürger und Gäste von Marratxí eine leichte Bewölkung, die sich jedoch nicht auf die Stimmung auswirken dürfte. Der 4. und 5. Februar versprechen erneut klare Himmel mit milden Brisen und Temperaturen, die sich behaglich auf 17 bis 18 Grad einpendeln.

Konstantes Wetter schafft zuverlässige Planbarkeit

Beginnend mit dem 6. Februar, zeigt sich das Wetter von seiner zuverlässigen Seite. Temperaturen erreichen Höhen von bis zu 19 Grad, mit überwiegend bewölkten Bedingungen, die jedoch kaum Anlass geben, Indoor-Aktivitäten gegenüber der frischen Luft und Sonne vorzuziehen. Die Windgeschwindigkeit verbleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit fällt angenehm auf 36% ab bis zum 7. Februar.

Genießen Sie die Abende im Freien: Ein Blick auf Sonnenuntergangszeiten

Die Sonnenuntergänge können in Marratxí ab 17 Uhr nachmittags bewundert werden, wobei die Zeiten mit jeder Nacht geringfügig ansteigen. Bis zum 7. Februar werden die Sonnenuntergangszeiten von 17:06 Uhr auf 17:14 Uhr ausgedehnt, was den Einheimischen und Besuchern etwas mehr Tageslicht am Ende des Tages schenkt. Ein wahrlich perfektes Szenario für romantische Abendspaziergänge oder entspannende Momente auf einer Terrasse.

