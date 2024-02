Das malerische Capdepera auf Mallorca empfängt seine Besucher und Einwohner mit einem angenehmen und überwiegend sonnigen Wetter für die erste Februarwoche des Jahres 2024. Wer die Insel für ihren sonnigen Charme liebt, wird sich über die kommenden Tage besonders freuen.

Wetterübersicht für Capdepera - Die Woche bringt Sonnenschein und frische Luft

Der Start in den Monat wird in Capdepera mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen um 13°C am 1. Februar begangen – ein wahrer Grund zur Freude für alle Sonnenanbeter. Zudem lädt der leichte Wind mit Geschwindigkeiten von etwa 3 km/h zu langen Spaziergängen entlang der Küste oder durch das Dorfzentrum ein.

Das Bild des überwiegend klaren Himmels setzt sich in den darauf folgenden Tagen fort, mit geringfügigen Variationen im Wolkenspiel. Die Temperaturen bewegen sich behäbig auf 14°C am 2. Februar, mit einem überwältigenden Gemälde aus überwiegend bewölktem Himmel, bevor sie am 3. und 4. Februar wieder klare Sicht bieten.

Sonnenuntergänge und Tageslichtstunden - Magie am Himmel von Capdepera

Ein besonderes Augenmerk verdient die verlängerte Dauer des Tageslichts. Während der Sonnenuntergang am Start des Monats um 17:04 Uhr eintritt, werden wir bis zum 8. Februar bereits um 17:13 Uhr das letzte Licht des Tages genießen können. Die Sonnenaufgänge verschieben sich zeitgleich leicht, beginnend um 06:54 Uhr und enden bei 06:47 Uhr.

Wettertendenz und Windverhältnisse - Was erwartet Sie?

Die Woche bleibt insgesamt freundlich und tröstlich, mit einer spürbaren Erwärmung auf bis zu 17°C am 8. Februar. Doch neben diesem sonnigen Ausblick dürfen Besucher sich auch auf eine Prise Frische durch leichte bis mäßige Winde freuen, die zwischen 3 und 11 km/h wehen.

Wetterbedingungen zum Wochenausklang

Zum Ende der berichteten Woche hin, zeigt sich der Himmel teilweise doch etwas nachdenklicher. Die Temperaturen nehmen eine leicht kühlere Richtung an, mit 14°C am 7. Februar unter überwiegend bewölktem Himmel, um dann am letzten Tag wieder in die Höhe zu klettern und einen sonnigen Abschluss zu finden.

Wer also einen Aufenthalt in Capdepera plant, kann auf eine gute Woche mit viel Sonnenschein und milder Brise hoffen – ideale Bedingungen, um die Schönheiten der Insel zu erkunden und das milde mediterrane Klima in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.2.2024, 02:36:39. +++