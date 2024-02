Während der Winter in Deutschland noch seine kalten Krallen zeigt, präsentiert sich das Wetter in Sencelles auf MallorcaSencelles von seiner besten Seite. Ein strahlend blauer Himmel und milde Temperaturen begrüßen die Insulaner sowie Besucher der Region im Zeitraum vom 4. bis 11. Februar. Die Sonne scheint weitestgehend ungehindert, und nur gegen Ende der Woche kündigt sich ein leichter Wechsel an, wenn sich der Regen bemerkbar macht.

Die Wetterwoche in Sencelles im Detail

Sonntag, 4. Februar: Der Tag beginnt mit einer klaren Sicht und einem angenehmen Temperaturhoch von 19°C. Der Wind weht sanft mit nur 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 42%, während der Luftdruck stabil bei 1031 hPa ist. Das Erwachen der Natur können Sie dank eines Sonnenaufgangs um 06:54 Uhr erleben, und bis zum Sonnenuntergang um 17:10 Uhr werden die Sonnenstunden reichlich sein.

Montag, 5. Februar: Mit 20°C erreicht das Thermometer sogar noch einen Grad mehr. Der Himmel bleibt klar, perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Der Wind nimmt leicht zu auf 4 km/h, und bei einem Luftdruck von 1029 hPa bleiben die Bedingungen ideal für einen Bummel durch Sencelles.

Die darauffolgenden Tage bis Samstag behalten die sonnige Linie bei, mit klarem Himmel und Temperaturen um die 19°C bis 20°C. Dabei bleibt der Wind moderat zwischen 4 und 7 km/h, und die Feuchte bewegt sich zwischen 33% und 47%, was für trockene Tage sorgt. Ein leichter Anstieg des Windes auf 7 km/h und dunklere Wolkenbildung wird am Wochenende mit leichtem Regen erwartet, und die Temperaturen gehen auf 14°C bis 15°C zurück.

Vorausschau auf das Wochenende in Sencelles

Am Samstag, den 9. Februar, dreht sich das Blatt mit leichten Regenfällen bei Temperaturen um die 14°C, was für die kühleren Tage im Februar typisch ist. Die Feuchtigkeit steigt auf 75%, aber der Wind bleibt mit 9 km/h immer noch angenehm. Der Sonntag bietet ähnliche Bedingungen, mit leichtem Regen und ähnlichen Temperaturen.

Das Wetter lädt insbesondere in den ersten Wochentagen dazu ein, die Naturschönheiten Sencelles oder die umliegenden Dörfer Mallorcas zu erkunden, lange Spaziergänge zu unternehmen oder entspannte Stunden am Strand zu verbringen, bevor am Wochenende der Regenschirm zum Einsatz kommt.

