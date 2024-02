Das idyllische Sencelles im Herzen Mallorcas erwartet seine Einwohner und Besucher mit einer abwechslungsreichen Wetterwoche. Vom klaren Himmel bis hin zu leichten Regenschauern wird alles dabei sein, wobei die Temperaturen mild bleiben. Lesen Sie weiter, um sich auf die kommenden Tage einzustellen und genießen Sie Ihren Aufenthalt in Sencelles mit Insider-Wissen über das Wetter.

Sonniger Start der Woche in Sencelles

Sonniger Start der Woche in Sencelles Beginnen wird die Woche am Montag, den 5. Februar 2024, mit einem klaren Himmel und angenehmen 20°C. Die frische Brise bei einem Wind von nur 4 km/h sorgt für ideales Wetter, um die Natur rund um Sencelles zu erkunden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 36% und einem Luftdruck von 1029 hPa bleibt das Wetter stabil und angenehm.

Wolkendecke und mildes Klima

Wolkendecke und mildes Klima Der folgende Tag, Dienstag, der 6. Februar 2024, ist mit überzogenem Himmel und einer Temperatur von 19°C leicht kühler. Eine sanfte Brise mit 5 km/h unterstützt das Wohlbefinden und der leicht erhöhte Feuchtigkeitsgehalt von 39% lässt das Wetter trotz der Wolken angenehm bleiben.

Erneute Sonnenstrahlen und angenehme Tage

Erneute Sonnenstrahlen und angenehme Tage Am Mittwoch, den 7. Februar 2024, kehrt der klare Himmel zurück und schenkt uns erneut 20°C. Das Wetter in Sencelles präsentiert sich damit von seiner besten Seite, und der gleichbleibende Wind bei einer geringen Feuchtigkeit von 36% verspricht einen weiteren hervorragenden Tag.

Wechselhaftes Wetter gegen Wochenmitte

Wechselhaftes Wetter gegen Wochenmitte Zum Donnerstag, den 8. Februar 2024, zeigen sich mit aufgelockerten Wolken und 18°C leichte Veränderungen im Wettergefüge von Sencelles. Die zunehmende Luftfeuchtigkeit von 50% und der aufkommende Wind von 7 km/h weisen auf die bevorstehende Wetterwandlung hin.

Leichter Regen läutet Wetterumbruch ein

Leichter Regen läutet Wetterumbruch ein Mit dem Freitag, den 9. Februar 2024, beginnt eine unbeständigere Phase. Bei 18°C fallen erste Regenschauer bei einem Wind von 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 49%, und der Luftdruck sinkt auf 999 hPa.

Regen und Abkühlung am Wochenende

Regen und Abkühlung am Wochenende Das Wochenende in Sencelles empfängt uns mit weiteren Regentagen. Am Samstag, den 10. Februar 2024, beträgt die Höchsttemperatur nur noch 15°C, und der Sonntag fällt mit 12°C noch kühler aus. Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h und erhöhte Feuchtigkeitswerte von 63% und 58% zeigen einen deutlichen Wetterumschwung an.

Auflockerungen zum Start in die neue Woche

Auflockerungen zum Start in die neue Woche Zum Abschluss der Wetterprognose hellt sich das Bild am Montag, den 12. Februar 2024, wieder auf. Zerstreute Wolken und eine gemäßigte Temperatur von 15°C bieten einen versöhnlichen Ausklang der Woche in Sencelles, mit einem sanfteren Wind von 6 km/h und einer angenehmeren Luftfeuchtigkeit von 45%.

Genießen Sie die Woche in Sencelles - ob bei Sonnenschein oder leichtem Regen, die Vielfalt des Wetters ist so reizvoll wie die Landschaft Mallorcas selbst.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.2.2024, 01:11:14. +++