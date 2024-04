7-Tage Wettervorhersage für Palma: Sanfter Regen und Sonnenstrahlen im Wechsel (18.4.2024)

Prognose für das Wetter in Palma - Von leichtem Regen bis zu klarem Himmel

Die Wettervorhersage für Palma de MallorcaPalma verspricht in der dritten Aprilwoche eine abwechslungsreiche Palette von Wetterphänomenen. Zwischen dem 18. April und dem 25. April 2024 können Bewohner und Besucher der Inselhauptstadt sich auf eine Mischung aus sanftem Regen und sonnigen Momenten einstellen.

Milder Regen und aufgelockerte Bewölkung: Das Wetter am 18. und 19. April

Beginnend mit dem Mittwoch, dem 18. April, erleben wir leichten Regen bei angenehmen 16°C, während die Windgeschwindigkeit bei moderaten 7 km/h liegt. Mit einer relativity hohen Luftfeuchtigkeit von 55% und geringem Wind bietet sich dieser Tag für einen entspannten Aufenthalt im Inselinneren an, mit dem sich langsam verabschiedenden Regen als willkommener Erfrischung. Anschließend erholt sich das Wettergeschehen am Donnerstag, den 19. April mit einigen zerstreuten Wolken, das Quecksilber klettert auf 18°C und bleibt dabei ebenfalls windstill. Ein optimaler Tag, um die Frühlingssonne Mallorcas zu genießen.

Frische Brise unter klarem Himmel: Vorschau für das Wochenende

Das anschließende Wochenende präsentiert sich von einer noch besseren Seite. Mit einem klar blauen Himmel am Freitag, dem 20. April, und einer Höchsttemperatur von 19°C lädt das Wetter ein, die outdoor-seitigen Freuden Palmas zu erleben. Am Samstag ziehen wieder einige Wolken auf, doch mit 18°C bleibt es angenehm mild.

Vom leichten Niederschlag zum Sonnenschein - das wechselhafte Wetter vom 22. bis 25. April

Der Beginn der neuen Woche offenbart sich mit überzogenem Himmel am Montag, dem 22. April, wobei das Thermometer weiterhin eine sanfte 16°C anzeigt. Der Dienstag und der folgende Mittwoch bringen dann etwas mehr Feuchtigkeit mit sich und erfrischen die Insel mit moderatem bis leichtem Regen, wobei die Temperaturen auf kühle 11°C und 10°C fallen. Zum Abschluss der Betrachtungsperiode erwartet uns am Donnerstag, den 25. April, erneut leichter Regen bei 12°C, was die Wetterwoche sanft ausklingen lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:48:03. +++