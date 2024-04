Wetteraussichten für Santa Maria del Camí: Eine detaillierte 7-Tage-Prognose (18.4.2024)

Das Wetter in Santa Maria del Camí vom 18. April bis zum 25. April 2024

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí auf Mallorca bringt eine abwechslungsreiche Wetterlage mit sich. Wir beginnen die Woche mit einem leicht regnerischen Mittwoch, gefolgt von sonnigeren Tagen, bevor das Wetter wieder in einen nasseren Rhythmus übergeht. Hier finden Sie eine umfassende Wettervorhersage für Santa Maria del Camí, anhand derer Sie Ihre Pläne für die nächsten sieben Tage perfekt abstimmen können.

Wetterübersicht für die gesamte Woche Mittwoch, 18. April 2024: Der Tag startet mit leichtem Regen und einer gemessenen Temperatur von 16°C. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 56%, und der Luftdruck bei 1016 hPa. Das Tageslicht erwacht um 05:06 Uhr und verabschiedet sich um 18:29 Uhr.

Donnerstag, 19. April 2024: Es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, aber die Temperaturen steigen auf angenehme 18°C. Der Wind nimmt etwas zu auf 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 45% liegt und der Druck bei 1022 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind für 05:05 Uhr bzw. 18:30 Uhr zu erwarten.

Freitag, 20. April 2024: Der klare Himmel lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein, bei einer Temperatur von 20°C und einem leichten Wind von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 44%, und der atmosphärische Druck liegt bei 1016 hPa. Genießen Sie das Licht von 05:03 Uhr bis 18:31 Uhr.

Samstag, 21. April 2024: Mit verstreuten Wolken und einer Temperatur von 18°C bleibt es weiterhin warm. Der Wind weht sanft mit 3 km/h. Zwischen Sonnenaufgang um 05:02 Uhr und Sonnenuntergang um 18:32 Uhr bleibt die Luftfeuchtigkeit bei etwa 49%.

Sonntag, 22. April 2024: Der Tag wird überwiegend bedeckt sein, und die Temperaturen fallen auf 16°C mit einem gleichbleibenden Wind von 4 km/h. Feuchtigkeit und Druck werden bei 50% und 1014 hPa liegen, mit Tageslicht von 05:00 Uhr bis 18:33 Uhr.

Montag, 23. April 2024: Mit mäßigem Regen und Temperaturen, die auf 10°C absinken, erwartet uns ein kühlerer Tag. Unter 5 km/h Wind, 88% Luftfeuchtigkeit und 1012 hPa Druck sollten Sie für Outdoor-Aktivitäten eine Regenjacke bereithalten. Das Tageslicht dauert von 04:59 Uhr bis 18:34 Uhr.

Dienstag, 24. April 2024: Leichter Regen hält an, mit Temperaturen um 9°C, gepaart mit einem Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 84%, und der Druck fällt auf 1010 hPa. Das Licht des Tages beginnt um 04:58 Uhr und endet um 18:35 Uhr.

Mittwoch, 25. April 2024: Der Regen zieht sich nicht zurück, und mit 11°C und einem Wind von 5 km/h bleiben die Wetterbedingungen konstant. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 77% und der Luftdruck liegt bei 1009 hPa. Sonnenaufgang ist um 04:56 Uhr, mit einem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Wochenendwetter in Santa Maria del Camí Wenn Sie Ihre Wochenendpläne in Santa Maria del Camí schmieden, erwarten Sie mäßiger bis leichter Regen am Wochenende mit kühleren Temperaturen. Passen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten entsprechend an und seien Sie auf den Regenschauer vorbereitet, der über das Wochenende hinweg anhalten wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:57:40. +++