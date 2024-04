Wettervorhersage Capdepera: 7-Tage Prognose mit Lichtblicken trotz Regenschauern (18.4.2024)

Das Wetter in Capdepera für die kommende Woche

Während wir die Mitte des Aprils in Capdepera erreichen, zeigen die aktuellen Wetterprognosen eine Mischung aus Sonne und Regen. Hier finden Sie alle Details zu den erwarteten Wetterbedingungen vom 18. bis zum 25. April 2024. Wir halten Sie über Temperaturschwankungen, Niederschlagswahrscheinlichkeiten und Windverhältnisse auf dem Laufenden, damit Sie Ihre Woche optimal planen können.

Start in die Woche mit Regen

Am Mittwoch, den 18. April, beginnt die Woche mit moderatem Regen und einer gemessenen Temperatur von 13°C. Trotz des Regens ist die Windgeschwindigkeit mit 11 km/h relativ gering, was für eine etwas gemäßigtere Wetterlage spricht. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 86% und der Druck von 1016 hPa deuten darauf hin, dass wir den Regenschirm nicht vergessen sollten.

Lichtblick am Donnerstag

Der folgende Tag, Donnerstag, 19. April, zeigt eine Verbesserung mit verstreuten Wolken am Himmel. Mit einem leichten Anstieg der Temperaturen auf 15°C und einem lebhafteren Wind von 14 km/h lädt das Wetter zu ersten Freizeitaktivitäten im Freien ein. Genießen Sie diese trockenen Momente, denn die Luftfeuchtigkeit liegt immer noch bei merklichen 71%.

Angenehmer Freitag

Der Freitag lockt mit nur wenigen Wolken und einer erhöhten Temperatur von 16°C. Mit dem Wind, der sich auf 8 km/h beruhigt, wird dieser Tag vermutlich der angenehmste der Woche. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 68% und stabiler atmosphärischer Druck sorgen für eine erfrischende Brise, die einen Hauch von Frühling auf die Insel bringt.

Wolkiger Samstag und Regen am Sonntag

Das Wochenende meldet sich mit zerbrochenen Wolken am Samstag und Temperaturen um 14°C. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 56%, was für ein trockeneres Gefühl sorgt, während der Wind konstant bei 11 km/h bleibt. Am Sonntag ändert sich das Bild wieder: moderater Regen und 11°C bedeuten, dass wir auf Aktivitäten im Innenbereich zurückgreifen sollten. Der Wind zieht leicht an und weht mit 9 km/h durch Capdeperas Straßen.

April zeigt sich wechselhaft

Die neue Woche beginnt mit leichtem Regen am Montag und Dienstag, wobei die Temperaturen auf 12°C und 13°C steigen. Der Wind nimmt zu mit Geschwindigkeiten von 10 und 13 km/h, während die Luftfeuchtigkeit sich im mittleren Bereich hält. Der Druck sinkt, was auf eine instabile Wetterlage hindeutet.

Fazit für Ihre Woche in Capdepera

Capdeperas Wetter präsentiert sich in der kommenden Woche als ein Auf und Ab aus Wolken und Regenschauern mit einzelnen sonnigen Abschnitten. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten am besten im Einklang mit den trockeneren Tagen oder nutzen Sie die Gelegenheit für gemütliche Stunden im Inneren wenn die Regentropfen fallen. Mit der Sonne, die bereits um ca. 4:55 Uhr aufgeht und erst ca. 18:33 Uhr untergeht, können Sie trotz der wechselhaften Wetterbedingungen lange Taglich geniessen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:31:16. +++