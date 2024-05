7-Tage-Wettertrend für Puigpunyent: Sonne und Wolken im harmonischen Zusammenspiel (10.5.2024)

Die malerische Gemeinde Puigpunyent liegt eingebettet in die herrliche Landschaft der Serra de Tramuntana auf Mallorca und zeichnet sich durch ihre faszinierende Natur und das angenehme Klima aus. Wir werfen einen Blick auf das Wetter für die kommenden sieben Tage und versorgen sie mit allen wichtigen Informationen, um ihre Tage in Puigpunyent optimal zu planen.

Stabile Frühlingstage stehen bevor

Die nächste Woche in Puigpunyent beginnt mit einem strahlend blauen Himmel und klaren Sichtverhältnissen. Am 10. Mai 2024 klettert das Thermometer auf angenehme 19 Grad Celsius bei einer leichten Brise von nur 3 km/h. Es ist der perfekte Tag, um die vielfältige Flora und Fauna der Region zu erkunden oder einfach nur die Sonne zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 48% in einem behaglichen Bereich, und der Luftdruck liegt stabil bei 1019 hPa.

Leichte Bewölkung als zarter Schleier über Puigpunyent

Am 11. Mai werden die Lüfte über Puigpunyent durch einige Wolken bereichert, was den Blick zum Himmel noch interessanter gestaltet. Mit erneut 19 Grad Celsius und einem sanften Wind von 2 km/h bleibt das Wetter freundlich und einladend. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 59%, der Luftdruck verharrt jedoch konstant bei 1019 hPa.

Wolkendecke verdichtet sich Mitte der Woche

Vom 12. bis zum 14. Mai zieht eine dicke Wolkendecke auf, die jedoch keinen Niederschlag mit sich bringt. Die Temperaturen befinden sich konstant bei 19 bis 20 Grad Celsius, während die Winde auf 3 bis 6 km/h anziehen. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um 60%, und der Luftdruck beginnt leicht zu sinken, was auf eine mögliche Wetteränderung hindeuten könnte.

Blick auf das Wochenende: wechselhaft mit Chancen auf Sonne

Das Wochenende in Puigpunyent wird durch vereinzelte Wolken geprägt sein, die den Himmel am 15. und 16. Mai verzierten. Temperaturen um die 18 Grad Celsius und ein milder Wind von 3 bis 4 km/h sorgen für ideales Wetter, um Freizeitaktivitäten nachzugehen oder die Umgebung zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 54% und 68%, und der Luftdruck stabilisiert sich wieder.

Die Wetteraussichten für Puigpunyent klingen insgesamt sehr vielversprechend. Planen Sie Ihre Aktivitäten unter Berücksichtigung der milden Temperaturen und des gemäßigten Windes, und genießen Sie die bevorstehende Woche in dieser bezaubernden Region Mallorcas.

Beginnen Sie jeden Tag mit dem ersten Sonnenstrahl, der bereits gegen 4:33 Uhr den Himmel erhellt, und erleben Sie den Ausklang des Tages mit den romantischen Sonnenuntergängen, die ab 18:52 Uhr zu beobachten sind. Puigpunyent ist ein Ort, an dem jeder Wettertag seinen eigenen Charme hat und die Natur in voller Pracht erlebt werden kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:44:07. +++