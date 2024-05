Ideales Frühlingswetter in Binissalem: Sonnige Aussichten und leichte Brisen vom 10.5.2024 bis 17.5.2024 (10.5.2024)

Willkommen zum herrlichen Maiwetter in Binissalem

Die Sonne scheint mit voller Kraft über Binissalem, und die Temperaturen laden dazu ein, die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. In der Woche vom 10. Mai bis zum 17. Mai 2024 erwartet die Einwohner und Besucher von Binissalem ein wahres Frühlingsparadies.

Sonnige Aussichten für Donnerstag, den 10. Mai 2024

Mit einem klaren Himmel, einer angenehmen Temperatur von 26°C und einer leichten Brise bei 2 km/h, ist der Donnerstag ein perfekter Tag, um Outdoor-Aktivitäten zu planen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei nur 25%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Ein Hauch von Wolken am Freitag, den 11. Mai 2024

Am Freitag klettert das Thermometer noch ein Grad höher auf 27°C, während sich vereinzelte Wolken am Himmel zeigen. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, so dass die leichte Bewölkung dem Sonnengenuss kaum im Wege stehen wird.

Bewölkter Himmel am Wochenende

Das Samstagswetter am 12. Mai zeigt sich mit überzogenem Himmel und einer Temperatur von erneut angenehmen 25°C, bevor der Sonntag mit 27°C und mehr Bewölkung an den Start geht. Beide Tage werden von einer leichten Brise bei 4 bzw. 5 km/h begleitet.

Stabile Wetterlage in der Folgewoche

Die neue Woche startet mit gleichbleibenden Temperaturen und Bewölkungsmustern. Der Montag (14. Mai) begrüßt uns mit einer kühleren Temperatur von 22°C und einer gestiegenen Luftfeuchtigkeit von 53%, was auf eine mögliche Wetteränderung hindeuten könnte. Der Dienstag und Mittwoch führen uns zurück zu 25°C und einem Mix aus Sonne und Wolken, während der Donnerstag mit 26°C und einer leichten Bewölkung einen schönen Ausklang der Woche verspricht.

Ausblick und Empfehlungen

Die kommenden Tage in Binissalem sind ideal für jene, die die Frühlingssonne Mallorcas erleben möchten. Ob beim Wandern, Radfahren oder einem gemütlichen Stadtbummel, das Wetter lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein. Bedenken Sie trotz des milden Wetters den Sonnenschutz, denn die Frühlingssonne kann schon kräftig sein.

Genießen Sie die angenehme Wetterphase und nutzen Sie die Gelegenheit für unvergessliche Erlebnisse unter der Frühlingssonne von Binissalem.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:24:53. +++