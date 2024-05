Wetter Estellencs: Sonnige Aussichten und leichte Brisen für die Woche vom 10. Mai bis 17. Mai 2024 (10.5.2024)

Die Sonne strahlt über Estellencs: Eine Aussicht auf das herrliche Wetter der nächsten Woche

Mit der aktuellen Wettervorhersage für Estellencs haben wir allen Grund zur Freude, denn es erwartet uns eine angenehm warme und größtenteils heitere Woche auf der schönen Baleareninsel Mallorca. Die Wetterprognose vom 10. Mai bis 17. Mai 2024 verspricht überwiegend klaren Himmel, milden Temperaturen und sanfte Winde.

Das aktuelle Wetter und die Aussichten für Estellencs

Am Mittwoch, den 10. Mai, erstrahlt der Himmel über Estellencs nahezu wolkenlos. Mit einer Temperatur von erfreulichen 20 Grad Celsius und einem schwachen Wind von 3 km/h fühlt es sich ideal an, um die Natur zu genießen. Die weiteren Details für diesen Tag klingen ebenso vielversprechend: eine Luftfeuchtigkeit von 52 % und ein Luftdruck von 1020 hPa. Machen Sie sich auf den Sonnenaufgang um 4:40 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:52 Uhr gefasst.

Am Donnerstag, den 11. Mai, erwarten uns nur wenige Wolken am Himmel Estellencs. Die Temperaturen liegen weiterhin bei angenehmen 20 Grad Celsius und die Winde wehen sanft mit nur 2 km/h. Sollten Sie Pläne im Freien haben, ist dies der ideale Tag dafür. Der Feuchtigkeitsgehalt steigt auf 62 % an und mit einem Druck von 1019 hPa bleibt die Atmosphäre stabil.

Wolkiger wird es am Freitag, den 12. Mai. Doch auch hier hält uns eine Temperatur von 20 Grad Celsius in Wohlbefinden. Trotz des bedeckten Himmels ist das Wetter weiterhin trocken, die Luftfeuchtigkeit steigt auf 64 % und der Wind weht gleichmäßig. Freuen Sie sich auf ein Frühstück bei Tageslicht um 4:38 Uhr und den Sonnenuntergang, der die Tage immer länger wirken lässt, um 18:54 Uhr.

Das Wochenende nähert sich mit weiterhin guten Wetterbedingungen. Der Samstag, der 13. Mai, kündigt sich mit einer leichten Temperaturerhöhung auf 21 Grad und etwas kräftigeren Winden an. Der Druck fällt allerdings auf 1012 hPa, was auf mögliches Wetterumschwung hinweisen könnte. Der Sonnenaufgang ist bereits um 4:37 Uhr zu erwarten.

Am Sonntag, den 14. Mai, zeigt sich der Himmel weiterhin bedeckt, und die Temperaturen sinken leicht auf 19 Grad Celsius. Die Winde nehmen zu und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 8 km/h. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit von 70 % und niedrigerem Druck wird es jedoch keineswegs unangenehm.

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das angenehme Wetter fort. Der Montag, der 15. Mai, bietet aufgelockerte Wolkenfelder bei konstanten 20 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h lässt sich das schöne Wetter in Estellencs perfekt für Ausflüge nutzen.

Die letzten Tage der Wetterwoche, der 16. und 17. Mai, präsentieren sich ebenfalls mit vereinzelten Wolken und Temperaturen um 20 Grad Celsius. Mit mäßigen Winden von 5 km/h am Dienstag und nur 2 km/h am Mittwoch können wir uns über fortwährend angenehme Bedingungen freuen.

Fazit: Eine perfekte Woche für Unternehmungen unter der mallorquinischen Sonne in Estellencs

Ob Wandern, Radfahren oder gemütliche Tage am Strand - das Wetter in Estellencs bietet die optimalen Voraussetzungen für eine Vielzahl von Aktivitäten. Die Temperaturen sind warm, aber nicht übermäßig heiß, die Winde bleiben mild, und selbst bei bewölktem Himmel bleibt es größtenteils trocken. Eine ideale Zeit, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:33:17. +++