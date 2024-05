Wetter in Sant Joan auf Mallorca (10.5.2024 bis 17.5.2024): Sonnige und regnerische Aussichten (10.5.2024)

Sonnige und Regnerische Tage: Das Wetter in Sant Joan

Die kommende Woche in Sant Joan, einem malerischen Ort auf der Insel Mallorca, verspricht eine interessante Mischung aus Sonnenschein und Regen. Hier ist Ihre umfassende Wettervorhersage, die Sie mit allem ausstattet, was Sie über die klimatischen Bedingungen zwischen dem 10. Mai 2024 und dem 17. Mai 2024 wissen müssen.

Sonniger Start und zunehmende Bewölkung

Der Auftakt der Woche begrüßt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 23 Grad Celsius, ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge in die Natur. Ein leichter Wind wird am 10. und 11. Mai für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit gemäßigt bleibt.

Veränderung im Wettergeschehen

Ab dem 12. Mai zeichnet sich eine Veränderung ab: Überzugswolken drängen auf und bringen eine leichte Abkühlung auf 22 Grad Celsius mit sich. Trotz der Bewölkung, die am 13. Mai andauert und zu einer leichten Temperaturerhöhung auf 24 Grad Celsius führen wird, bleibt die Niederschlagswahrscheinlichkeit gering.

Regenschauer im Anmarsch

Am 14. Mai sollten Sie jedoch Ihren Regenschirm nicht vergessen. Leichter Regen wird für eine erfrischende Abwechslung sorgen, allerdings können die Temperaturen auf frische 21 Grad Celsius fallen. Dies ist ein willkommener Tropfen, insbesondere für die Landwirtschaft der Region.

Eine kühle Überraschung

Die größte Überraschung der Woche dürfte der 15. Mai sein, an dem die Temperaturen einen unerwarteten Abschwung auf nur noch 14 Grad Celsius nehmen – ein merklicher Unterschied zu den Tagen davor. Einhergehend mit weiteren Regenschauern und erhöhter Luftfeuchtigkeit wird dies das kälteste Ereignis der Woche.

Besserung am Horizont

Freuen Sie sich jedoch, denn im Laufe des 16. Mai steigen die Temperaturen wieder auf milde 18 Grad Celsius. Leichter Regen bleibt bestehen, aber die Feuchtigkeit sinkt deutlich. Zum Abschluss der Woche, am 17. Mai, lockern die Wolken auf und lassen bei 23 Grad Celsius die Sonne durchblinzeln.

Ausblick auf die Sonnenauf- und -untergangszeiten

Die Sonne in Sant Joan erwacht während dieser Mai-Tage früh und verlängert die Abenddämmerung, was längere Tage für alle bedeutet. Mit dem Sonnenaufgang gegen 4:30 Uhr morgens und einem ausgedehnten Sonnenuntergang bis fast 19:07 Uhr abends, können Einheimische und Besucher die Schönheit Sant Joans in vollem Umfang genießen.

Planen Sie Ihre Aktivitäten mit unserer umfassenden Wetterprognose und lassen Sie sich durch nichts überraschen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Vielfalt, die das Wetter in Sant Joan in dieser Zeit zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:44:45. +++