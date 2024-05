Wetter in Sóller (10.05.24 bis 17.05.24): Die perfekte Woche für Sonnenanbeter auf Mallorca

Die sonnige Wetterprognose für Sóller: Frühling in Vollendung

Das Frühlingswetter auf Mallorca lässt keine Wünsche offen, besonders für die Bewohner und Besucher von Sóller. Mit Temperaturen, die sich behaglich in den mittleren 20ern bewegen, verspricht die kommende Woche ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten. Ob Sie nun die zitronen- und orangenduftenden Straßen von Sóller durchstreifen oder die angenehmen Temperaturen für eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge nutzen wollen – das Wetter hält sich wunderbar zurück, um Ihre Unternehmungen zu unterstützen.

Das heutige Wetter begrüßt uns am 10. Mai mit einem klaren Himmel und einer angenehm frischen Brise bei 24°C. Mit einer Windstärke von gerade einmal 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39% ist es ein nahezu perfekter Tag, um die schönen Aspekte Sóllers zu genießen.

Sóller-Wettertrend: Eine Woche fast wie im Bilderbuch

Von klar bis leicht bewölkt – so präsentiert sich das Wetter in der Zeit vom 10. bis 17. Mai 2024. Sogar wenn die Wolken am Himmel ein wenig dichter werden, bleibt uns der Regenschirm höchstwahrscheinlich erspart. Die Temperaturen liegen konstant bei etwa 24°C, mit einem kurzen Absinken auf 21°C am 14. Mai. Doch Sóller zeigt sich von seiner besten Seite und lässt die Sonne wieder durch, sobald es möglich ist.

Das Wochenende naht: Planen Sie voraus mit unserer Wettervorschau

Das Wochenende in Sóller begrüßt uns mit leicht verstreuten Wolken, was jedoch nur zur Schönheit des blauen Himmels und der atemberaubenden Kulisse der mallorquinischen Landschaft beiträgt. Am Samstag, den 16. Mai erwartet Sie ideales Wetter für ein entspanntes Frühstück im Freien oder einen Ausflug an die nahegelegenen Strände. Mit einer angenehmen Brise und erfrischenden 23°C ist es der perfekte Tag, um die Insel in ihrer ganzen Pracht zu erkunden.

Langfristige Wetterprognose für Sóller: Beständigkeit und Sonnenschein

Stetiger Sonnenlauf und leichte Brisen bestimmen das Bild der folgenden Tage. Wer sehnsüchtig den Sommer erwartet, darf sich freuen: Die Temperaturen und Wetterbedingungen in Sóller sind ein Vorgeschmack auf die heißen Tage, die uns erwarten. Erleben Sie die romantischen Sonnenauf- und untergänge Sóllers, die zu den längsten im Mai zählen, während Sie die warme Abendbrise auf einer Terrasse genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:50:43. +++