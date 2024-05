Wetter Santanyí (10.05.24 bis 17.05.24): Die perfekte Woche für Ausflüge auf Mallorca?

Das Wetter in Santanyí: Sonne und Wolken im Wechsel

Santanyí auf Mallorca zeigt sich in der zweiten Maiwoche von seiner angenehmen Seite. Die Wettervorhersage vom 10. bis zum 17. Mai 2024 verspricht mildes Frühlingswetter, ideal für Ausflüge und Freizeitaktivitäten auf der wunderschönen Baleareninsel.

Wetter Santanyí: Der Wochenstart unter klarem Himmel

Am Donnerstag den 10. Mai erwachen die Besucher und Bewohner von Santanyí unter einem klaren Himmel. Mit einer angenehmen Temperatur von 21°C und einer leichten Brise von 5 km/h ist es der perfekte Tag, um Mallorcas Natur zu genießen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 53% und der Luftdruck liegt bei stabilen 1019 hPa. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag zwischen 4:38 und 18:49 Uhr.

Santanyís Himmel bedeckt sich leicht

Der folgende Tag, Freitag der 11. Mai, präsentiert sich mit nur wenigen Wolken am Himmel. Die Temperaturen bewegen sich um die 20°C-Marke, während Wind und Luftfeuchtigkeit konstant bleiben. Ein idealer Tag für einen Besuch der malerischen Strände oder der historischen Stätten Santanyís.

Temperaturanstieg trotz bedecktem Himmel

Das Wochenende beginnt in Santanyí mit überwiegend bedeckten Wolken. Vom 12. bis zum 14. Mai zeigt das Thermometer bis zu 22°C an, die Bewölkung sorgt jedoch für Schatten und eine angenehme Atmosphäre. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu und der Wind verstärkt sich am Montag auf 9 km/h, was für eine frische Brise sorgt.

Wölkchen spielen Verstecken

Die neue Woche startet mit zwischendurch aufgelockerter Wolkendecke, welche für ein dramatisches Himmelsspiel über Santanyí sorgt. Der Dienstag und Mittwoch bleiben bei 20°C und 21°C angenehm temperiert. Die relative Feuchte und der Luftdruck sind leicht erhöht, was auf mögliche Wetteränderungen hinweisen könnte.

Das Wetter manövriert zwischen Wolken und Klarheit

Zum Abschluss der Wetterwoche klart der Himmel über Santanyí wieder auf. Am Donnerstag, den 17. Mai, können sich Besucher auf einige Wolken am Himmel freuen, die das sonnige Wetter nicht trüben. Mit Temperaturen von 21°C und milder Luftfeuchtigkeit von 60% endet die Vorhersageperiode so, wie sie begonnen hat: perfekt für jegliche Aktivitäten im Freien.

Ein Blick auf das Wetter in Santanyí bestätigt: Die kommenden Tage auf Mallorca versprechen ideale Bedingungen für Urlauber und Bewohner gleichermaßen. Ist diese bevorstehende Woche vielleicht die perfekte Zeit für Ihre geplanten Ausflüge und Erkundungen?

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:47:37. +++