Wetteraussichten für Santa Maria del Camí – Prognose für die nächsten 7 Tage (10.05.24 - 17.05.24)

Wetter in Santa Maria del Camí: Sonnig und Heiter mit Leichter Bewölkung

Die Wetterprognose für Santa Maria del Camí auf MallorcaSanta Maria del Camí verspricht angenehme Frühlingstage voraus. Mit Temperaturen, die Wärme und Sonnenschein vermitteln, wird das Urlaubsgefühl im Vordergrund stehen.

Wetterübersicht für die kommende Woche

Die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí können sich auf überwiegend klaren Himmel und vereinzelte Wolkenformationen freuen. Die durchschnittliche Temperatur wird bei angenehmen 25°C liegen, eine perfekte Einladung für Outdoor-Aktivitäten und Besichtigungstouren.

Zauberhafte Morgenstunden und milde Abende

Beginnen wird die Woche am 10.5.2024 mit einem klaren Himmel und einer milden Brise von nur 4 km/h. Die Feuchtigkeit liegt bei 29%, was zu einem angenehm trockenen Klima führt, und der Luftdruck befindet sich bei 1019 hPa. Ein idealer Tag für Liebhaber der Frühlingssonne und milden Temperaturen.

Varianz in der Wolkendecke als kleine Abwechslung

Die darauffolgenden Tage werden von verstreuten bis überzogenen Wolken begleitet sein, was für eine angenehme Abwechslung und Schutz vor starker Sonneneinstrahlung sorgt. Die Temperaturen schwanken leicht um die 25°C Marke, was die Planung von Aktivitäten im Freien weiterhin erleichtert.

Leichte Abkühlung zum Wochenende

Ein leichter Temperaturabfall ist gegen Ende der Woche zu erwarten. Am 14.5.2024 erreichen wir mit 22°C und einer erhöhten Feuchtigkeit von 53% das Tief der Woche. Jedoch wird die Sonne vorwiegend präsent bleiben und die Tage erhellen.

Optimale Bedingungen für einen Aufenthalt im Freien

Während dieser gesamten Phase werden die Windschwankungen minimal bleiben, was die Wetterbedingungen ideal für einen Aufenthalt im Freien macht, sei es am Strand, beim Wandern in den Bergen oder bei einem Stadtbummel.

Sonnenanbeter und Frühlingsgenießer aufgepasst!

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben konstant und locken mit langen Tagen. Beginnend mit dem Sonnenaufgang um etwa 04:39 Uhr am 10.5.2024 und mit dem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr am 17.5.2024 bietet jede Woche die perfekte Gelegenheit, die Sonne Mallorcas voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:47:06. +++