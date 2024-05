Wetterkapriolen in Petra: Sonnige Aussichten und milde Brisen im Mai 2024 (10.5.2024)

Aktuelle Wettertrends in Petra, Mallorca

Die historische Stadt Petra auf Mallorca bereitet ihren Einwohnern und Besuchern eine sonnige Mitte des Mais 2024. Die Wettervorschau für die kommenden Tage verspricht vielversprechende Aussichten für alle, die das angenehme mediterrane Klima schätzen.

Sonnenschein und leichte Winde

Am 10. Mai 2024 ziehen nur wenige Wolken am Himmel über Petra auf. Mit Temperaturen von bis zu 29°C und einer sanften Brise bei 8 km/h bietet sich der Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Bummel durch die Stadt an. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 10%, was einem trockenen und komfortablen Tag entspricht.

Wechselnde Bewölkung und kühleres Klima

Der folgende Tag, der 11. Mai, kündigt sich mit 25°C und verteilt liegenden Wolken am Himmel an. Der Wind hält sich mit 9 km/h weiterhin in gemäßigten Bereichen. Diese Bedingungen sind ideal für Besucher, die die natürliche Schönheit Mallorcas ohne die extreme Hitze der Hochsommermonate genießen wollen.

Klare Himmel und angenehme Abendbrisen

Ab dem 12. Mai wird der Himmel klar, was reichlich Sonnenschein und erhöhte Temperaturen zur Tagesordnung macht. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 39% begleitet die kühleren 19°C. Die Abendbrisen können für romantische Spaziergänge unter dem sternklaren Himmel von Petra genutzt werden.

Stabiles Frühlingswetter für aktive Tage

Die stabile Wetterlage setzt sich auch in den darauffolgenden Tagen fort. Klare Himmel und moderate Temperaturen um 15-18°C sorgen für ideale Bedingungen, um die vielfältige Landschaft der Insel zu erkunden. Naturfreunde und Sportbegeisterte können sich auf perfekte Voraussetzungen für Wanderungen und Fahrradtouren freuen.

Steigende Temperaturen zum Wochenende

Zum Ende der Woche hin zeigt das Thermometer eine aufsteigende Tendenz. Die Temperaturen steigen stetig an und erreichen am 17. Mai einen Höhepunkt von 26°C, dazu gesellt sich ein sanfter Wind mit nur 6 km/h. Der Luftdruck hält sich stabil und die Luftfeuchtigkeit bleibt gering, was insgesamt für angenehme, fast schon sommerliche Bedingungen sorgt.

Sonnenauf- und Untergang

Ein besonderes Highlight für Frühaufsteher und Fotografie-Enthusiasten stellen die Sonnenauf- und Untergänge dar. Beginnend mit einem Sonnenaufgang um 2:47 Uhr am 10. Mai und einem Sonnenuntergang um 16:21 Uhr, verschieben sich die Zeiten geringfügig über die Woche und sorgen für stimmungsvolles Licht am Himmel über Petra.

Fest steht, dass das Wetter in Petra, Mallorca für die nächste Woche allen Grund zur Freude gibt und viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bietet. Ob Sie sich entspannen, die Natur genießen oder aktiv die Insel erkunden möchten, das Wetter spielt Ihnen in die Hände!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:42:13. +++