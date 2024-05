Wetterprognose Campanet (10.05.24 bis 17.05.24): Sonnige Tage und leichte Bewölkung erwartet

7-Tage-Wettervorhersage für Campanet

Freuen Sie sich auf eine angenehme Woche in Campanet, denn das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Mit Temperaturen, die einladend frühlingshaft sind, können Sie die kommenden Tage in vollen Zügen genießen. Ob Sie einen Ausflug in die Natur planen, durch die historischen Gassen schlendern oder einfach nur die Sonne genießen möchten – das Wetter bietet ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien.

Heiterer Himmel und milde Temperaturen

Für Donnerstag, den 10. Mai 2024, prognostiziert die Wettervorhersage einen klaren Himmel mit angenehmen 23 °C. Eine leichte Brise wird mit 5 km/h zu spüren sein – ideal, um die Frische der Insel zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 36% und der Luftdruck bei 1019 hPa, während der Tag bereits um 4:38 Uhr mit einem wunderschönen Sonnenaufgang beginnt und der Sonnenuntergang um 18:51 Uhr den Tag beschließt.

Leichte Wolken und sommerliche Vorboten

Am Freitag, den 11. Mai, dürfen wir uns über leicht bewölkten Himmel bei Höchsttemperaturen von 25 °C freuen. Der Wind bleibt bei angenehmen 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bei 37% mit einem Luftdruck von 1018 hPa. Der Sonnenaufgang wird um 4:37 Uhr erwartet, und der Tag verabschiedet sich bei Sonnenuntergang um 18:52 Uhr.

Die kommenden Tage im Überblick

Das Wochenende beginnt mit einer Bedeckung durch überwiegend dichte Wolken am Samstag, den 12. Mai, bei Temperaturen von 22 °C, und leicht nachlassenden Windgeschwindigkeiten von 4 km/h. Die Luft feuchtigkeit steigt auf 44% an, was für erhöhte Gemütlichkeit sorgen kann, während der Luftdruck konstant bei 1018 hPa bleibt.

Die Woche startet mit ungetrübter Freude für alle Sonnenanbeter, denn der Montag, den 13. Mai, kündigt sich mit 27 °C und bedecktem Himmel an, was jedoch der Freude auf den Frühling keinen Abbruch tun sollte.

Mit Niederschlag ist erst am Dienstag und Mittwoch zu rechnen, wenn sich der Himmel bei 19 °C bzw. 25 °C mit überwiegenden Wolken zeigt und der Wind etwas auffrischt.

Den Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose bildet der Donnerstag, den 17. Mai, mit angenehm milden 24 °C und vereinzelten Wolken am Himmel. Ein sanfter Wind, eine mäßige Luftfeuchtigkeit und ein beruhigender Luftdruck versprechen einen weiteren perfekten Tag auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:27:23. +++