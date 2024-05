Wetterprognose für Santa Margalida auf Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen (10.5.2024)

Wetterbericht: Heiteres Wetter und angenehme Tage in Santa Margalida

Das idyllische Santa Margalida, ein Juwel auf Mallorca, präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner strahlenden Seite. Wir blicken auf eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel, die sowohl Einheimische als auch Urlauber zur Freude reizt.

Wetterdetails für die nächsten sieben Tage

Am Donnerstag, dem 10.05.2024, zeigt sich der Himmel über Santa Margalida in makellosem Azurblau. Tagsüber klettert das Thermometer auf wohlige 21°C. Eine leichte Brise mit einer Stärke von nur 5 km/h verspricht einen perfekten Tag für alle Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 47%, was für ein deutlich spürbares angenehmes Klima sorgt. Die Sonne begrüßt uns früh um 04:37 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:50 Uhr, was einen langen Tag zur Erkundung und Entspannung verspricht.

Der Freitag, 11.05.2024, verspricht mit 23°C noch wärmere Temperaturen und eine weitere Prise perfekten Inselwetters. Die Windgeschwindigkeiten halten sich konstant bei 6 km/h, das garantiert eine sanfte Erfrischung. Der Tag erstreckt sich von Sonnenaufgang um 04:36 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:51 Uhr.

Am Samstag, dem 12.05.2024, erwartet uns eine Wetteränderung. Bei einer Temperatur von 22°C beobachten wir eine leichte Zunahme an Bewölkung, die durchaus willkommen ist, um die Intensität der Sonneneinstrahlung etwas zu mildern. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 50%, während der Wind weiterhin moderat bei 5 km/h bleibt.

Sonntag, der 13.05.2024, ist der Höhepunkt der Woche mit sagenhaften 27°C. Trotz der überwiegenden Wolkendecke verspüren wir eine geringere Luftfeuchtigkeit von 33%, was den Tag überaus angenehm macht. Während der Wind stetig bleibt, sollten Besucher genügend Flüssigkeit zu sich nehmen und vor allem die Mittagshitze meiden.

Die darauf folgenden Tage bieten eine ähnlich angenehme Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung, wobei die Temperaturen um markante 18°C bis 24°C schwanken. Es entwickelt sich ein ruhiger Rhythmus mit leichten Windbewegungen und einer Luftfeuchtigkeit, die von 67% am Montag auf 36% am Dienstag sinkt, jedoch dann wieder bis zum Ende der Woche auf erträgliche Werte ansteigt.

Die Perle des Nordens, Santa Margalida, hält für die kommenden Tage ein Potpourri aus strahlendem Sonnenschein, gelegentlichen Wolken und milden Temperaturen bereit – Wetterbedingungen, die geradezu ideal für die Erkundung der malerischen Landschaft oder einen entspannten Strandtag sind.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende wird uns ein ausgezeichnetes Wettergeschenk machen. Mit Temperaturen im Bereich von 21°C bis 23°C und überwiegend leicht bewölktem Himmel, haben wir alle Zeit der Welt, das Beste aus den Tage herausholen. Die sanfte Brise wird uns weiterhin begleiten und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau halten – ideale Voraussetzungen für alle, die draußen aktiv sein möchten.

