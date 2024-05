Wettervorhersage für Esporles (15.05.2024 bis 22.05.2024): Prognosen für eine angenehme Frühlingswoche

Die Wetterwoche in Esporles: Frühlingstemperaturen und wechselhafter Himmel

Das malerische Städtchen Esporles auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner launischen Frühlingsseite. Die Wettervorhersage vom 15. bis zum 22. Mai 2024 verspricht milde Temperaturen und eine Palette von Sonnenschein bis hin zu leichten Regenschauern.

Dünstige Frühlingstage stehen bevor

Der Mittwoch, der 15. Mai, begrüßt die Einwohner und Besucher von Esporles mit sanften 18°C und leichtem Regen bei einem Windhauch von lediglich 3 km/h. Obwohl ein wenig Feuchtigkeit vom Himmel tröpfeln mag, liegt die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 70%, was eine schwere Schwüle vermeiden sollte. Ein Barometerstand von 1007 hPa deutet auf eine stabile Wetterlage hin.

Die Sonne kriecht bereits um 04:35 Uhr hinter den Horizont hervor und geht um 18:57 Uhr zur Ruhe, was uns lange und erlebnisreiche Frühlingstage beschert.

Ein Wechselspiel von Regen und klarem Himmel

Die darauffolgenden Tage bis zum 22. Mai sind gekennzeichnet von ähnlich wohltemperierten Wetterbedingungen. So können sich die Menschen von Esporles über Temperaturen freuen, die durchgängig bei angenehmen 19°C liegen, mit Ausnahme des letzten Tages, an dem das Thermometer auf 18°C zurückgeht.

Am Donnerstag, dem 17. Mai, können wir mit einem klaren Himmel rechnen, was die ideale Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur für einen entspannten Tag im Freien bietet. Leichter Wind von 5 km/h wird die Blätter sanft rauschen lassen und für eine frische Brise sorgen.

Über das Wochenende ziehen zwar gelegentlich Wolken über Esporles, doch es bleibt mit 19°C weiterhin angenehm mild. Das Barometer, das sich auf 1011 hPa stabilisiert, signalisiert konsistente Wetterverhältnisse, während die Luftfeuchtigkeit bei unter 70% bleibt, was für Frühlingsverhältnisse typisch ist.

Ausklang der Wetterwoche

Zum Abschluss der betrachteten Wetterperiode am 22. Mai zeigt sich der Himmel über Esporles noch einmal von seiner klarsten Seite. Die klare Sicht wird bei Temperaturen von 18°C von einem angenehmen Wind begleitet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Esporles eine Woche bevorsteht, die viele Möglichkeiten für Unternehmungen im Freien bietet – sei es ein Spaziergang durch die malerischen Straßen oder ein genüsslicher Tag im Grünen.

Zusammenfassung der Woche

Die Wettertendenzen für Esporles sprechen eine klare Sprache: mild, überwiegend trocken und durchzogen von gelegentlichen Regenschauern. Die stabile Drucklage weist auf eine konstante Wetterlage hin, was eine verlässliche Planung von Aktivitäten zulässt. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verlängern sich täglich, was typisch für die Jahreszeit und für all jene, die das Tageslicht auskosten möchten, ein Segen ist.

