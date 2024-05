Brand im Feuchtgebiet Albufera ausgebrochen

Im Feuchtgebiet S'Albufera in der Gemeinde Alcúdia auf Mallorca ist in der Nacht auf Dienstag (28.5.) ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Naturschutzbehörde Ibanat sind seit kurz nach 3 Uhr morgens im Einsatz. Es gilt die Gefahrenstufe 1.

In dem von Trockenheit, Abwässern und auch eindringendem Meerwasser geschundenen Feuchtgebiet hatte es zuletzt am 25. Februar gebrannt. Das Naturschutzgebiet ist dicht mit Schilf bewachsen und grenzt an Felder und Fincas an.

Diese Meldung wird weiter aktualisiert