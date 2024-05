Wetteraussichten für Muro, Mallorca: Eine Woche voller Abwechslung erwartet uns! (29.5.2024)

Wetterprognose Muro, Mallorca: 29. Mai bis 5. Juni 2024

Es steht uns eine Woche voller meteorologischer Diversität auf der Insel Mallorca bevor, insbesondere in der kleinen Gemeinde Muro. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Sommermonate wird durch gemischtes, jedoch überwiegend mildes Wetter geprägt.

Wetterlage in Muro zum MonatsendeWetterlage in Muro zum Monatsende

Zum Auftakt, am Mittwoch, den 29. Mai, zeigt das Thermometer freundliche 21°C, doch der Himmel bleibt bedeckt. Der Wind hält sich mit leichten 3 km/h im Hintergrund. Ein angenehm lauer Tag geht mit einer Sonnenuntergangszeit um 18:52 Uhr zu Ende.

Am Donnerstag, den 30. Mai, können wir uns auf etwas mehr Wärme einstellen. Die Temperaturen klettern auf behagliche 25°C und die Wolken zeigen sich etwas aufgerissener. Der Wind frischt leicht auf 7 km/h, während die Feuchtigkeit auf 48% sinkt.

Ein klarer Start ins WochenendeEin klarer Start ins Wochenende

Der Freitag, den 31. Mai begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 22°C. Der Wind weht mit erfrischenden 8 km/h und die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei angenehmen 40%.

Regnerisch durch die HalbzeitRegnerisch durch die Halbzeit

Zum Wochenbeginn des Junis begegnen wir am Samstag, den 1. Juni, und am Sonntag, den 2. Juni, dem leichten Regen, der die Temperaturen auf 20°C stabilisiert. Perfekt für alle Pflanzenliebhaber und diejenigen, die die Hitze vermeiden möchten. Auch am Montag, den 3. Juni, will der Regen nicht nachlassen und hält die Temperaturen konstant.

Milder Anfang der neuen WocheMilder Anfang der neuen Woche

Zu Beginn der neuen Woche, am Dienstag, den 4. Juni, können wir mit leicht steigenden Temperaturen von 21°C und erneut leichtem Niederschlag rechnen.

Am Mittwoch, den 5. Juni, wird es wieder etwas nasser, wobei die Temperaturen bei 20°C verharren und wir eine erhöhte Luftfeuchte von 68% bemerken dürfen.

Ausblick: Wechselhaft, aber mildAusblick: Wechselhaft, aber mild

Generell verspricht uns die Woche in Muro ein mildes Wetterbild, geprägt von leichten Temperaturschwankungen und periodischem Regen, der uns frisch in den Frühsommer begleiten wird. Ein Wetter, das sowohl für Unternehmungen als auch Ruhepausen geeignet erscheint und uns einmal mehr die natürliche Schönheit Mallorcas erleben lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:43:07. +++