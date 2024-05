Schüsse in die Luft: Polizei treibt Fans von Alemannia Aachen auf der Schinkenstraße auseinander

Eskalation in der sogenannten Schinkenstraße an der Playa de Palma: Mehrere Einheiten der spanischen Nationalpolizei sind am Montagnachmittag (27.5.) gegen deutsche Fußballfans vorgegangen und haben dabei auch Platzpatronen eingesetzt, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigte.

In die Auseinandersetzung waren vor allem Anhänger des Traditionsclubs Alemannia Aachen verwickelt. Sie feiern an der Playa de Palma derzeit den Aufstieg von der Regionalliga West in die dritte Liga. Nach Informationen der MZ waren auch einige Spieler der Mannschaft vor Ort.

Das sagt die Polizei

Laut Darstellung der Nationalpolizei hätten die Fans im Bamboleo randaliert. Daraufhin sei die Polizei gerufen worden. Die Ultras seien nicht bereit gewesen, das Lokal zu verlassen, woraufhin die Beamten unter anderem Platzpatronen eingesetzt hätten, um die große Gruppe auseinanderzutreiben. "Es wurde das Protokoll für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung angewendet", so der Sprecher. Ein Türsteher des Lokals sei verletzt worden und im Rettungswagen behandelt worden.

Das sagen Zeugen

Die Darstellung von Zeugen weicht davon teilweise deutlich ab. So hätten die Fans auf der Straße gefeiert. Irgendwann hätten die Türsteher beschlossen, niemand mehr ins Bamboleo zu lassen, der die schwarz-gelben Vereinsfarben von Alemannia Aachen trägt. Kurz darauf sei die Polizei gekommen. Ein Fan sei von einem Türsteher vor den Augen der Polizei mit einem Schlagstock geschlagen worden, daraufhin sei die Lage eskaliert.

Redaktion MZ

Ein Fan schildert es so: "Wir haben den ganzen Tag vor dem Bamboleo eine Megageile Fußballparty gefeiert. Es war alles friedlich. Die Türsteher waren aber sehr aggressiv. Gegen 17, 18 Uhr ist es eskaliert.Wir kamen uns vor wie Vieh. Wir sind von den Türstehern und der Polizei mit Stöcken geschlagen worden. Ich hatte richtig Angst.Ich breche den Urlaub wahrscheinlich morgen auch ab."

Polizei bestreitet den Einsatz von Gummigeschossen

Auf einem aus dem Bamboleo heraus aufgenommenen Video ist zu sehen, wie Beamte hinter einer Gruppe Männern hinterherlaufen und Schüsse in die Luft abgeben. Laut Zeugen habe es sich um Gummigeschosse gehandelt. Zwei oder drei Aachen-Fans seien durch die Geschosse verletzt worden. Dies bestritt die Polizei auf MZ-Anfrage. Man habe lediglich Platzpatronen eingesetzt.

Über mögliche Festnahmen bei dem Zwischenfall gab es zunächst keine Angaben.