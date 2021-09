Die britische Regierung vereinfacht ihre Corona-Risikoskala und verzichtet ab dem 4. Oktober auf die Einstufung einiger Länder und Regionen in der Kategorie Orange. Dazu gehörten bislang auch Spanien, inklusive Mallorca und der Nachbarinseln. Zudem entfällt, ähnlich wie es auch in Deutschland schon der Fall ist, für komplett Geimpfte die Testpflicht vor der Rückreise. Aufrechterhalten bleibt die Testpflicht am zweiten Tag bei der Rückkehr, allerdings soll hier künftig auch ein günstiger Antigentest reichen.

Die neuen Bestimmungen, die zunächst nur für England, nicht aber für Wales, Schottland und Nordirland gelten, gab am Freitag (17.9.) der britische Verkehrsminister Grant Shapps bekannt. Die Entscheidung erleichtert und verbilligt den Mallorca-Urlaub für vollständig geimpfte britische Reisenden.

Ob sie im Herbst noch einmal für einen neuen Schwung von Urlaubern sorgen könnte, ist unklar. "Ein Großteil der Tourismussaison ist bereits gelaufen", so María José Aguiló, Geschäftsführerin des mallorquinischen Hotelierverbandes FEHM in einer Pressemitteilung. "Wir hätten uns gewünscht, dass die britische Regierung diese Flexibilität schon wesentlich früher gezeigt hätte."

Für noch nicht vollständig Geimpfte gelten weiterhin strenge Quarantäne- und Test-Bestimmungen bei der Rückkehr nach England. Auch sonst bleiben die Vorschriften vergleichsweise kompliziert und schwer zu überschauen, wie aus der Infoseite des Foreign Office hervorgeht.

Die britische Corona-Ampel reduziert sich ab em 4. Oktober auf die Länder und Regionen die auf "Rot" eingestuft werden und, wörtlich, den "Rest der Welt". Aus Ländern, die auf der "roten Liste" stehen, dürfen nur britische und irische Staatsbürger oder Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien einreisen. Unabhängig von ihrem Impfstatus müssen sie nicht nur drei Corona-Tests absolvieren (einen vor der Einreise), sondern auch zehn Tage in einem Hotel in Quarantäne verbleiben.

Zu den Ländern, die derzeit auf der roten Liste stehen, gehören auch Urlaubsdestinationen wie Kuba, Costa Rica oder Südafrika. Das mit Mallorca konkurrierende Urlaubsland Türkei steht derzeit auf Rot, soll aber am 22. September auf Orange zurückgestuft werden, um dann ab dem 4. Oktober zum "Rest der Welt". /ck