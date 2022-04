Die Rahmenbedingungen sind derzeit alles andere als einfach angesichts des Krieges in der Ukraine, einer enormen Inflation sowie Lieferengpässen bei vielen Produkten und Streiks der Spediteure, dennoch hat sich der Arbeitsmarkt auf Mallorca im März 2022 sehr stabil gezeigt. Für die Balearen war der abgelaufene Monat der März mit der höchsten Zahl an Beschäftigten in der Geschichte.

