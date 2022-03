Der Sommer rückt näher, und die Coronalage dürfte wieder mehr Party erlauben als bislang. In den besonders bei Deutschen beliebten Feierlokalen an der Playa de Palma und in Cala Ratjada wird deshalb intensiv nach Personal für die Hauptsaison gesucht. Wir erklären, wie sich dieser Sommer zu einem ganz besonderen machen und gleichzeitig die Urlaubskasse aufbessern lässt.

Aufgabenbereiche

Die meisten Jobangebote in Mallorcas Partyszene gibt es für Kellner, Barkeeper und Promoter. Die Kellner sind das Aushängeschild eines Lokals. Sie nehmen Bestellungen auf, bringen Essen und Getränke zu den Gästen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Barkeeper servieren die Getränke hinter der Bar. Sie müssen trotz der Hektik und Lautstärke die Ruhe bewahren. Ihr Können hinter der Bar ist gefragt, denn schmecken die Getränke nicht, bleiben die Kunden draußen.

Promoter spielen eine Schlüsselrolle für die Partyhochburgen der Insel. Sie stehen an den Promenaden und sind die ersten Ansprechpersonen für mögliche Kunden. Von ihnen hängt letztendlich ab, ob viele Passanten die Lokale aufsuchen oder nicht.

Voraussetzungen

Ob als Kellner, Barkeeper oder Promoter, prinzipiell kann man in Mallorcas Partyszene auch als Quereinsteiger Fuß fassen. Doch „Erfahrung in der Gastrobranche ist von Vorteil“, sagt Maria, die Besitzerin des Coconar 17 in Cala Ratjada, die seit 46 Jahren in der Partyszene arbeitet. Denn je mehr Erfahrung man mitbringt, desto einfacher fällt natürlich auch die neue Arbeit.

„Uns ist wichtig, dass die Leute kontaktfreudig und freundlich sind, denn bei uns gilt: Der Kunde ist König“, sagt Siegfried Holleis, Marketingmanager des größten Open-Air-Biergartens Europas, dem Megapark. Mindestens zwei Monate sollte man dem Arbeitgeber zwischen April und Oktober zur Verfügung stehen. Zum Teil die ganze Saison über, wie Gerlinde Weininger vom Münchner Kindl erklärt. Am 21. April eröffnet sie die Diskothek Stürmer Arena by Münchner Kindl am Ballermann, für die noch Personal gesucht wird.

Eine weitere Voraussetzung, um als Kellner oder Barkeeper arbeiten zu können, ist das Alter: Mindestens 18 Jahre, häufig auch mindestens 21 oder 25 Jahre alt muss man sein. „Deutschkenntnisse auf Muttersprachlerniveau sind Voraussetzung“, erklärt Maria vom Coconar 17. Darüber hinaus können Kenntnisse weiterer Sprachen wie Englisch oder Spanisch von Vorteil sein. Für beide Jobs muss man zudem ein besonders dickes Fell haben – denn mit jeder Stunde und jedem Liter Alkohol sinkt die Hemmschwelle der Gäste.

„Als Promoter muss man im Megapark mindestens 23 Jahre alt sein“, sagt Siegfried Holleis. In der Stürmer Arena reicht es hingegen, wenn die Promoter volljährig sind, wie Gerlinde Weininger erklärt. Auch hier spielen Kontaktfreudigkeit und Stressresistenz eine besondere Rolle. Wichtig sind zudem Flexibilität und Seriosität genauso wie ein gepflegtes Äußeres, immerhin repräsentieren die Angestellten das beworbene Lokal. Grundvoraussetzung ist des Weiteren körperliche Fitness. Schließlich ist man den ganzen Tag auf den Beinen, in den Sommermonaten zudem bei oft hohen Temperaturen.

Bewerbung

Servicekräfte, insbesondere deutsche, werden in der Partyszene Mallorcas eigentlich ständig gesucht. Mit den richtigen Bewerbungsunterlagen sollte es relativ vielen möglich sein, eine Saison lang auf der Insel Arbeit zu finden. Es empfiehlt sich, sich direkt an einen möglichen Arbeitgeber zu wenden. Auch wenn es in den Partyhochburgen locker zugeht, ist bei der Bewerbung Seriosität gefragt, um letztendlich eine Stelle zu ergattern.

Arbeitszeiten

Grundsätzlich gehe man von einer 40-Stunden-Woche aus, so Gerlinde Weininger. Da die Partyszene häufig erst gen Abend und zum Wochenende hin richtig an Fahrt aufnimmt, müssen Kellner und Barkeeper prinzipiell auf Arbeitszeiten in den Abend- und Nachtstunden eingestellt sein.

Promoter hingegen arbeiten meistens zunächst am Vormittag einige Stunden in den Fußgängerzonen oder an der Promenade und dann abends wieder in der Nähe der Clubs.

Gehalt und Vertrag

Üblicherweise erhalten die Kellner, Barkeeper und Promoter auf Mallorca einen konventionellen, spanischen Arbeitsvertrag, mit dem sie gleichzeitig versichert sind.

Das Gehalt ist in der Partyszene insgesamt vergleichsweise niedrig. Da es letztendlich maßgeblich vom Arbeitgeber und vom Aufgabenbereich abhängt, lassen sich die Einkünfte nur schlecht verallgemeinern. Aber „als Kellner oder Barkeeper verdient man meist zwischen 1.400 und 1.600 Euro netto pro Monat“, erzählt Gerlinde Weininger. Umso wichtiger ist für viele deshalb das Trinkgeld, das man im Gegenzug für einen freundlichen und kompetenten Service erhält.

Promoter erhielten hingegen einen etwas höheren Lohn, wie Gerlinde Weininger verrät. Dieser ist allerdings abhängig davon, wie viele Eintrittkarten sie an die Urlauber verkaufen. Meist beträgt die Provision pro Karte zwischen fünf und zehn Euro.