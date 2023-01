Die Mallorca-Airline Eurowings baut ihre Verbindungen auf die Insel noch einmal aus. Im Sommer soll es knapp 400 Mal pro Woche aus deutschen Städten nach Mallorca gehen, sagte CEO Jens Bischof bei einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag (12.1.). Das wäre noch einmal geringfügig mehr als im Sommer 2022, als es 380 Flüge pro Woche waren. In etwa gleich bleibt die Zahl der Flughäfen, von denen man nach Palma abheben kann, nämlich knapp über 20. "Mallorca ist damit die beliebteste Destination im Streckennetz", sagte Bischof.

Die Buchungseingänge für die Insel seien zurzeit "sehr stark". Viel gebucht werde derzeit Ostern und auch schon der Sommer, aber auch für die Monate bis Ostern verzeichne man eine unerwartet hohe Nachfrage, weshalb die Preise gerade in der Nebensaison ungewöhnlich hoch seien. Mallorca-Residenten, die regelmäßig nach Deutschland reisen, dürften das bereits gemerkt haben.

Flüge 10 bis 20 Prozent im Durchschnitt teurer

"In den Wintermonaten ist die Kapazität noch deutlich reduziert, Business-Flüge machen derzeit einen Anteil von 70 Prozent im Vergleich zu 30 Prozent Urlaubsflügen aus", erklärte Bischof die teils exorbitanten Preise von rund 250 Euro für einen einfachen Flug zwischen Mallorca und Deutschland etwa im Februar. "Das Preisniveau wird nach Ostern dann wieder niedriger", versprach der CEO.

Insgesamt müssen die Fluggäste in diesem Jahr aber mit deutlich höheren Preisen als in der Vergangenheit rechnen. "Die gestiegenen Kosten für Kerosin, Personal, aber auch Flughafengebühren und andere Abgaben müssen wir wieder reinholen", sagte Bischof. Er gehe davon aus, dass Flugreisende im Vergleich zum Vorjahr zwischen 10 und 20 Prozent mehr für ein Ticket ausgeben müssen. "Aber es gibt natürlich Ziele und Zeitpunkte, bei denen es weniger, aber auch mehr sein kann." Deshalb gelte in diesem Jahr besonders: "Früh buchen spart Geld."

"Mallorca-Airbus"

Und das scheinen die Menschen zu beherzigen. Der Buchungsstand liege aktuell um mehr als 80 Prozent höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022. Derzeit bewege man sich in etwa auf dem Niveau von 2019, was die geplanten Kapazitäten für Ostern und Sommer angehe. Zur Hochsaison im Juli und August werden 125 Flugzeuge von Eurowings im Einsatz sein, darunter auch wieder geleaste Maschinen.

Um die hohe Nachfrage, vor allem auch nach Mallorca, zu befriedigen, hat Eurowings die Flotte noch einmal ausgebaut. Fünf Airbus A 320 Neo kommen in diesem Jahr neu dazu. Plus fünf Airbus A 321 Neo mit Platz für rund 230 Menschen, die derzeit modernsten Airbus-Maschinen auf dem Markt. "Umweltschonender kann man zurzeit nicht nach Mallorca fliegen", sagte Bischof. Weil diese Flugzeuge vor allem auch auf den Strecken nach Palma eingesetzt werden sollen, werden sie bereits "Mallorca-Airbus" genannt.

Neben Mallorca seien auch die Türkei und Ägypten stark nachgefragt, hier seien die angebotenen Sitzplatzkilometer um 85 Prozent im Vergleich zu 2022 nach oben gegangen. Statt bisher acht stehen nun 16 Strecken zur Verfügung. Diese Tendenz passt zu dem, was mehrere Reiseveranstalter für die Sommersaison 2023 beobachten: Vor allem die Türkei kann sich vor Buchungen kaum retten. Entscheidender Faktor dabei: Urlaub im östlichen Mittelmeerraum ist doch noch ein ganzes Stück billiger als auf Mallorca.