Wer schon einmal mit dabei war, erinnert sich vielleicht noch an den Aufschrei und die freudigen Gesichter der Besucher, wenn beim Weihnachtsmarkt im Pueblo Español auf Mallorca die Kunstschneemaschine angeworfen wird. Viele Kinder stellen sich dann mit geöffnetem Mund darunter, um die weißen Flocken aufzufangen. Und auch zahlreichen Erwachsenen ist die Freude anzusehen, endlich auf Mallorca mal wieder „Schnee“ zu sehen.

Pionier unter den

Der Kunstschnee, der in manchen Jahren auf dem beim deutschen Publikum so beliebten Christmas Market fällt, ist nur eines seiner Markenzeichen. Ab dem 3. Dezember findet nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr bereits die 17. Ausgabe des einst von der Mallorca Zeitung mit aus der Taufe gehobenen Weihnachtsmarktes statt. „Wir waren damals die Ersten, die das Ambiente eines deutschen Weihnachtsmarktes nachempfunden haben“, sagt Tatiana Pilati vom Pueblo Español.

Das in Palmas Stadtteil Son Espanyolet gelegene „spanische Dorf“ bietet den Organisatoren eine Spielfläche von fast 11.000 Quadratmetern. Und dann sind da noch seine architektonischen Besonderheiten, die quasi von alleine für ein ganz besonderes Ambiente bei den Besuchern sorgen: In dem ab 1965 errichteten Architektur- und Freiluftmuseum wurde eine Vielzahl bedeutender spanischer Gebäude originalgetreu nachgebaut, darunter etwa Teile der Alhambra von Granada.

Bisher kaum Restriktionen

Während des Weihnachtsmarktes bis zum 2. Januar werden auch diese Gebäude durch Lichtinstallationen wieder besonders in Szene gesetzt. Während in Deutschland viele Weihnachtsmärkte abgeblasen werden oder derzeit noch auf der Kippe stehen, wurde der im Pueblo Español in diesem Jahr sogar noch verlängert. Erstmals werden Besucher auch Silvester im „spanischen Dorf“ feiern können, von 16.30 bis 1.30 Uhr und mit Live-Übertragung zum traditionellen Traubenessen an der Puerta del Sol in Madrid.

„Die Impfquote hier ist hoch. Es gibt außer der Maskenpflicht zudem kaum Restriktionen, und die Menschen haben Lust, trotz Pandemie auch wieder ein bisschen Weihnachten zu feiern“, so Pilati. Da der Markt eine feste Institution in der Adventszeit sei, habe man sich dafür entschieden, dass er dieses Jahr wieder in voller Pracht stattfinde.

Von Stand zu Stand

An mehr als 70 Ständen können Besucher Handgemachtes, Deko, Accessoires, Mode oder Adventskränze erwerben. Auch kulinarisch sollten alle Gäste fündig werden, denn das Motto in diesem Jahr verspricht „eine gastronomische Reise um die Welt“. Es gibt unter anderem chinesische, japanische, uruguayische, spanische und deutsche Köstlichkeiten. Das Restaurant Fischpirat etwa ist mit einem Stand vertreten und bietet dort Scampi-Brötchen oder Matjes feil. Auch typisch deutsche Waffeln werde es geben.

„Im Eintrittspreis ist zudem ein Glas Glühwein oder alternativ in diesem Jahr neu eine heiße Schokolade enthalten“, so Pilati. Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 2 Euro. Kleinere Kinder kommen gratis hinein.

Buntes Kinderprogramm

Auf sie wartet dann an allen Tagen reichlich Programm. Bei kostenlosen Workshops können Kinder unter anderem Cupcakes backen, Weihnachtsbäume aus Holz anfertigen oder Weihnachtskarten basteln.

„Auch der Weihnachtsmann wird Kinder und Erwachsene wieder in einem eigenen Häuschen empfangen. Bei ihm können sie zudem ihre Wunschzettel abgeben“, so Pilati. Erneut auf dem Weihnachtsmarkt vorbeischauen sollen darüber hinaus auch Micky Maus und Freundin Minnie. Für die musikalische Beschallung der architektonisch besonderen Kulisse sorgt zum einen ein DJ, zum anderen steht auch Livemusik auf dem Programm.