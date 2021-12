Seit bereits 15 Jahren findet der Weihnachtsmarkt in Santa Ponça statt. Seit dem 27. November und noch bis zum 19. Dezember können Besucher die Weihnachtsstimmung der inzwischen 13. Ausgabe des Marktes auf dem Messegelände El Molí genießen. Werktags öffnet der Markt von 17 bis 22 Uhr die Türen, am Wochenende und an Feiertagen zwischen 10 und 22 Uhr.

Auf dem weitläufigen Gelände reihen sich die Hütten und Verkaufsstände aneinander. Aber auch drinnen, im großen Hauptzelt, gibt es einiges zu sehen. Dort hat beispielsweise der Veranstalter Holger Becker seine Lego-Sammlung aufgebaut. Während sich die Kinder in einer Spielecke mit den Steinchen austoben, können die Erwachsenen in Ruhe durchs Zelt schlendern. An der Decke erstrahlt ein Sternenhimmel aus genau 21.750 LED-Lämpchen.

Ein breites Angebot für alle

Dieses Jahr sind viele neue Verkaufsstände hinzugekommen. „Wir haben qualitativ hochwertige, häufig selbst gemachte Ware“, erklärt Holger Becker, der Organisator und Lego-Narr. Die Palette ist breit: Es gibt Stände für Fahrradreparatur, handgemachte Keramik, aus Kork angefertigte Taschen und natürlich Glühwein. Auch an den kleinen und großen Hunger ist gedacht.

„Wir haben hier Essensstände für Veganer, polnische Spezialitäten, bayerische Haxen und Krustenbraten oder sogar Kebap“, zählt die Mitveranstalterin Carolin Osterkamp das vielseitige Angebot auf. Täglich gibt es zudem eine Kinderanimateurin, die mit den jüngsten Gästen bastelt und Weihnachtsbäume schmückt.

„Unser Angebot ist so breit aufgestellt, dass sich jeder wohlfühlt. Hierher kommt die High-Society-Dame, aber auch die einfachen Familien, um in eine weihnachtliche Welt einzutauchen“, so Osterkamp, die im Übrigen nicht mit Dankesworten an das Rathaus von Calvià spart, das die Ausrichtung ermöglicht.

Der Nikolaus kommt

Ein weiterer besonderer Besucher ist für den 6. Dezember angekündigt: der Nikolaus. Er soll 150 Tüten mit Obst und Süßigkeiten an die Kinder verschenken. Darüber hinaus wird jedes Jahr an dem Tag ein Kinderheim auf den Weihnachtsmarkt eingeladen: Die Kleinen dürfen dann den ganzen Tag umsonst Karussell fahren, essen und trinken.

Für die passende musikalische Untermalung ist auch gesorgt: Am Wochenende und an den Feiertagen gibt es Livemusik. So spielt beispielsweise am Montag (6.12.) um 17 Uhr die Band Fresh auf der Open-Air-Bühne des Weihnachtsmarktes. Am Sonntag (5.12.) gibt es einen Flohmarkt für Erwachsene . Und am 12. Dezember wird dann ein weiterer Kinderflohmarkt ausgerichtet.

Der Markt spielt sich vor allem im Freien ab, darüber hinaus legen die Veranstalter großen Wert auf die Corona-Maßnahmen und werden nicht müde, Besucher an die Maskenpflicht zu erinnern. Zudem sollen natürlich der Abstand eingehalten und Desinfektionsmittel benutzt werden.