Ballermann-Star Mickie Krause hat Blasenkrebs. Über seine Erfahrungen mit der Krankheit spricht der für seine Karriere auf Mallorca bekannte Sänger in der Sendung "Showtime of my Life", die am 15.2. bei dem TV-Sender VOX ausgestrahlt wird.

"Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", sagte der Megapark-Sänger in einem am Mittwoch (8.2.) veröffentlichten Video auf Vox.de. Zwei Tage vor dem Aufzeichnung der Sendung am 8. Januar, die Männer und Frauen zur Krebsvorsorge ermutigen will, erhielt der 51-Jährige die Diagnose. Inzwischen wurde Mickie Krause erfolgreich operiert. Ende Februar steht eine zweite OP an. Danach ist eine sechs- bis achtwöchige Heiltherapie für den Party-Sänger geplant. "Ich bin ein starker Mensch, ein starker Mann, und ich komme da raus", erklärte er.