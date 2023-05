Das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" hat am Mittwoch (3.5.) erstmals im Hafen von Palma de Mallorca angelegt. Und das 346,9 Meter lange, 41,1 Meter breite und 169.704 Tonne schwere Schiff der Reederei Royal Caribbean präsentierte sein wohl spektakulärstes Feature: Ein großer Gelenkarm mit einer Glaskapsel, die bis in eine Höhe von 92 Metern reicht.