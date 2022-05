Patrick Lorenz, der Zuschauern des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" als Würstchen-Verkäufer an der Playa bekannt ist, wird sein "Wurst Haus" dort nicht wiedereröffnen. Das hat der dreifache Familienvater am Sonntag (8.5.) in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Seit einem Wasserschaden 2019 war das Lokal von Lorenz, das sich in der Nähe der Stürmer-Arena und vom Deutschen Eck befindet, geschlossen.

"Die meisten von euch wissen, dass wir uns in einem Rechtsstreit mit dem Vermieter befinden, um unser hart verdientes und investiertes Geld wiederzubekommen (typisch Spanien, dauert ewig)", schreibt der Auswanderer in dem Post. Er habe dem Vermieter mitgeteilt, dass eine "0815-Renovierung" nicht ausreiche. Durch den Wasserschaden sei die Sicherheit aller Menschen, die sich in dem Lokal aufhalten, gefährdet. Und so könne er nicht wieder öffnen. "Daraufhin hat der Vermieter das Lokal dem Supermarkt (gehört dem Bierkönig) ohne unser Wissen weiter verpachtet. Aus Anwaltsicht nicht korrekt und man darf es einfach nicht! Aber naja, um es kurzzufassen: Wir wollen einen Laden, der die Sicherheit unserer Gäste gefährden kann, nicht führen", erklärt er weiter. Die Details müsse nun sein Anwalt mit dem Vermieter klären.

Sechs Jahre einen Traum gelebt

Am Ende des Posts wird der Auswanderer, der seit Jahren zwischen Mallorca und Frankfurt pendelt, noch richtig emotional: "Es war mir 6 Jahre eine Ehre, mit euch Tag für Tag, Nacht für Nacht unseren Traum zu leben. Ihr seid und wart die besten. Ich kann schweren Herzens sagen, ich hab immer alles gegeben und es auch im Haifischbecken Arenal geschafft", liest man in der Veröffentlichung.

Mit seiner Familie werde er nun entscheiden, wie es weitergeht. "Vielleicht sehen wir uns auf ein, zwei Currywürste bald wieder. Oder doch bei ganz was anderem. Vielleicht finden sich geschäftliche Partnerschaften oder ganz neue Dinge in naher Zukunft, die wir noch toller finden", schreibt er und lässt damit viel Raum für Spekulationen.

Wird es Champagner-Partys auf Yachten geben?

Auf MZ-Anfrage wollte er zu seinen aktuellen Plänen am Montag (9.5.) nicht Stellung nehmen, da er sich noch im Urlaub befinde. Es bleibt also abzuwarten, ob Lorenz, wie im März angekündigt, nun mit seiner Idee, Champagner-Partys mit Live-DJs auf Yachten in Mallorcas Nobelhäfen anzubieten, durchstarten wird. Damals hatte er gegenüber der MZ angekündigt, sein neues Business im Juni beginnen zu wollen. "Man mietet eine Yacht, geht morgens schon aufs Boot und kann dann dort Halligalli machen. Das billigste Essen wird ein Rinderfilet sein und es wird einen Live-Koch geben", so Lorenz damals. "Crazy tours" solle das Angebot heißen.

Eine Website, über die man die Touren buchen kann, ist derzeit jedenfalls noch nicht zu finden. Die Idee für sein neues Geschäft sei dem Auswanderer schon 2018 gekommen. Damals war er ab und an selbst auf Yacht-Partys eingeladen, fand sie, so wie sie organisiert waren, aber eher unspektakulär. "Es gab keinen Live-DJ und auch kein Catering. Es waren eher keine Events, auf die man unbedingt jede Woche wieder gehen will", erinnert sich Lorenz. Das "Würstchenbusiness" solle trotzdem weiterlaufen, sobald ein neues Lokal oder neue Franchise-Nehmer gefunden sind, verriet er damals.

Patrick Lorenz lebt seit 2015 einen großen Teil des Jahres auf Mallorca, während Frau Anja in Frankfurt die drei Kinder großzieht und mal mehr, mal weniger unter seinem Auswanderertraum leidet. Die Spannungen, für die Lorenz' Mallorca-Leben sorgt, werden in dem Format immer wieder thematisiert. Während der Pandemie hat er mehr Zeit als sonst in Deutschland bei seiner Familie gebracht.