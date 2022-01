Fans des Auswandererformats "Goodbye Deutschland" können es sich am Montagabend (31.1.) ab 20.15 Uhr wieder vor dem Fernseher gemütlich machen: Der Sender Vox zeigt eine neue Folge mit den Auswanderern Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Auch Tamara und Marco Gülpen sind in der neuen Folge zu sehen.

Wie bereits angekündigt, plant Steff Jerkel, die Insel für einige Monate zu verlassen. Der Mallorca-Gastronom will auf Gran Canaria ein zweites Restaurant eröffnen. Auf Mallorca sieht die Zukunft für den Gastronomen nämlich alles andere als rosig aus. Die spanischen Beamten wollen seine Terrasse dicht machen. Als Plan P sollen nun also die Kanaren her, falls auf Mallorca alles den Bach runtergeht. Doch seine Frau Peggy Jerofke will auf keinen Fall nach Gran Canaria ziehen. Jerkels Plänen stellen das Familienleben ordentlich auf den Kopf.

Die Gülpens rüsten das Hostal auf

Auch im Hostal von Tamara & Marco Gülpen an der Playa geht es rund: Die Gülpens rüsten auf. Das Paar bauet die untere Etage seines Hotels zu einer Cocktailbar aus. In sieben Tagen wollen die Auswanderer eröffnen. Doch erst kriegen sich Tamara und Marco wegen der Möbel und der Deko in die Haare, dann machen die Handwerker nicht so recht mit.

Neben den Mallorca-Auswanderern ist auch der Franke Matthias Bück Teil der neuen Folge. Seit einem halben Jahr ist die Bamboo-Bar des Thailand-Auswanderers nun schon geschlossen. Keine Einnahmen, laufende Kosten. Lange geht das nicht mehr gut. Und so steht Matthias auf Koh Samui am Scheideweg. Soll er bleiben und kämpfen oder gehen? Zumal der Franke mittlerweile allein im Inselparadies lebt: Seit Jahren ist Matthias Single. Doch das soll sich jetzt ändern. Matthias sucht eine neue Frau an seiner Seite.

Wer ein Abo des Unterhaltungsportals RTL+ hat, kann die Folge auch schon vor der Ausstrahlung am Montag (31.1.) dort sehen. /sw