Schock für "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke aus Cala Ratjada: Am Mittwoch (7.9.) haben Einbrecher offenbar versucht, sich Zutritt zu der Drei-Millionen-Villa von der Auswanderin und ihrem Partner Steff Jerkel zu verschaffen. "Ich war jetzt die ganze Zeit mit Steff am Hin- und Her-Telefonieren, da ich mir nicht mehr sicher war, ob ich das übersehen hatte... jedenfalls habe ich gerade die Tür aufgeschlossen. Meiner Meinung nach hat hier jemand versucht, bei uns hereinzukommen", berichtete sie ihren Fans in dem sozialen Netzwerk Instagram, als sie nach Hause kam, und filmte mit ihrem Handy die Türklinke mit Schloss, das deutlich beschädigt war.

Sie haben versucht, einzubrechen", bestätigte Steff Jerkel der MZ am Donnerstag (8.9.). "Vielleicht hat der Hund gebellt und sie sind daraufhin abgehauen, ich weiß es nicht. Jedenfalls sieht man auf dem Foto, dass sie es versucht haben", so der Auswanderer weiter. Die Alarmanlage sei nicht angegangen. "Peggy ist nach Hause gekommen und hat mir das geschickt. Drinnen waren sie nicht. Es hatte schon einmal jemand bei uns eingebrochen. Es war für Peggy ein Schock, dass sie gesehen hat, dass nun wieder jemand versucht hat, einzubrechen", so Jerkel. Nicht das erste Mal Schon im Frühjahr 2021 informierte Steff Jerkel seine Instagram-Fans in einer Story über einen Einbruch. Zu sehen waren auch verschiedene Räume der Villa, die komplett verwüstet waren. Seither hätten die Auswanderer keine Wertsachen oder Bargeld mehr im Haus, erzählt Jerkel der MZ. Das Haus werde mittlerweile komplett von Kameras überwacht. Deren Aufnahmen will der Auswanderer nun auswerten. Seit über 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau bereits auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. In der Villa in Cala Lliteres lebt die Familie seit etwa zwölf Jahren. Derzeit steht sie zum Verkauf. Davor will Auswanderer Steff Jerkel sie jedoch noch weiter aufbrezeln. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki". Vor kurzem nahm Jerkel zudem über 20 Kilogramm ab und gewann damit eine Wette unter Freunden.