Findet die Ehekrise zwischen Iris und Peter Klein doch noch ein gutes Ende? Nachdem alles zunächst überhaupt nicht danach ausgesehen hatte, hat sich die Katzenberger-Mama zum Samstag (4.2.) hin mit einem überraschenden Statement auf ihrem Profil in dem sozialen Netzwerk Instagram gemeldet. Unter einem Selfie bedankte sie sich zunächst bei allen Menschen, die ihr in den vergangenen Tagen Kraft gegeben haben. "Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und fliege schon bald wieder auf die Insel zurück, denn es gibt noch viel zu klären", schreibt sie darin weiter.

Doch ganz so einfach will und kann sie es ihrem Peter nicht machen: "Vielleicht kann ich irgendwann mal verzeihen, aber vergessen kann ich es nicht", schreibt die Auswanderin weiter.

Erst Scheidung, jetzt Aussprache

Am Donnerstag (2.2.) war Iris Klein in Worms ins Krankenhaus gebracht worden, wie die "Bild" berichtete. Grund soll ein "internistischer Notfall" gewesen sein. Klein befand sich zu dem Zeitpunkt im Haus ihrer jüngeren Tochter Jenny Frankhauser. In den vergangenen Tagen hatte sie mehrfach erklärt, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lassen will.

Auch ihrer Tochter Daniela Katzenberger war auf dem Foto ihrer letzten Instagram-Story anzumerken, dass sie der Rosenkrieg zwischen Iris und Peter Klein sehr mitnimmt: "Kurz durchatmen. Es ist nur eine beschissene Phase, kein beschissenes Leben", schrieb die Kult-Blondine am Freitagabend (3.2.) auf ihrem Instagram-Profil. Immerhin kann sie nun wieder Unterstützung von Partner Lucas Cordalis bekommen. Die dreiköpfige Familie ist wieder komplett.

Lucas Cordalis zurück auf Mallorca

Nach seiner mehrwöchigen Dschungelcamp-Abwesenheit ist Cordalis am Mittwoch (2.2.) wieder auf Mallorca gelandet. Im Sonnenschein warteten seine Frau Daniela Katzenberger und Tochter Sophia auf ihn. Als Cordalis das Flughafengebäude verließ, lief Sophia auf ihn zu und schloss ihn nach der langen Zeit wieder in die Arme.

Die Debatte um die mutmaßliche Affäre von Cordalis' Schwiegervater Peter Klein mit der Schauspielerin und Dschungelbegleiterin Yvonne Woelke dominiert seit Tagen die Schlagzeilen. Aufnahmen, die am Dienstag (1.2.) am Flughafen Frankfurt gemacht wurden, zeigten sie in vertrauten Posen und erhitzten die Debatte zusätzlich. Auch ein auf TikTok in Umlauf geratenes Video könnte eine mögliche Liebelei zwischen Klein und Woelke bestätigen. Es soll ebenfalls am Flughafen aufgenommen worden sein. Klein und Woelke befinden sich darin in einem gläsernen Fahrstuhl, der in ein oberes Stockwerk fährt. Kurz bevor der Lift aus dem Bild verschwindet, beugt sich Woelke zu Klein vor. Es sieht so aus, als ob die beiden sich küssen.

Peter Klein hat sich seit seiner Rückkehr aus Australien, wo er Cordalis beim Dschungelcamp begleitete, nicht mehr zur Affäre geäußert. Er lebt seit 2018 auf der Insel.