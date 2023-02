Jenny "Delüx", die mittlerweile mit bürgerlichem Namen Jennifer Thiesen heißt, kennen Zuschauer des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" als Betreiberin der Boutique "Jenny Delüx" in Cala Millor. Doch gelernt hatte die Mutter eines Sohnes eigentlich den Beruf der Wirtschaftsassistentin. "Ja, ich war in Deutschland im Finanzwesen tätig. Das mit der Mode hat sich über die Jahre hinweg so ergeben", erzählt Thiesen der MZ.

Gastronomie oder Boutique?

Bevor sie im November 2010 mit nur 23 Jahren gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, Jens Büchner, auf die Insel zog, überlegten die beiden Auswanderer, wie sie hier Geld verdienen könnten. "Jens war früher bereits in der Gastronomie tätig und wollte eine Bar eröffnen. Doch mit einem Baby wollte ich nicht nachts arbeiten müssen." Der Sohn der beiden Auswanderer, Leon, war damals gerade einmal acht Monate alt.

Mutter hatte Modeboutique in Kurort

So ganz zufällig kam Thiesen nicht ins Modegeschäft. "Meine Mutti hatte lange Zeit eine Modeboutique in Bad Schmiedeberg. Einmal bin ich mit ihr nach Leipzig zu einer Mode-Messe gefahren und habe mir alles angeschaut", so Thiesen. Sofort sei sie angetan gewesen von der Idee, auch eine Boutique zu betreiben, allerdings für eine andere Klientel und mit anderer Kleidung als der, die ihre Mutter in dem Kurort verkaufte.

Keine Spanischkenntnisse

"Ohne Spanischkenntnisse hat man ja nicht so viele Optionen. Es bleibt letztlich nur die Möglichkeit, im Bereich Gastronomie etwas zu machen oder ein Geschäft zu eröffnen. Und Klamotten gehen immer, genauso wie Essen und Trinken", so die aus Sachsen-Anhalt stammende Auswanderin. Als Wirtschaftsassistentin zu arbeiten, sei sowieso nie wirklich ihr Ding gewesen. Daher fiel es Thiesen nicht besonders schwer, ihren alten Beruf hinter sich zu lassen.

Von "Store & More" zu "Jenny Delüx"

Bei den Vorbereitungen für die Auswanderung sei Jens Büchner damals über Ebay auf ein Lokal in Cala Millor gestoßen, das zur Miete angeboten wurde. Also schauten sich Büchner und Jennifer Thiesen, die damals noch mit Nachnamen Matthias hieß, das kleine Ladenlokal an. Sofort seien den beiden die lange Fußgängerzone und die schöne Strandpromenade in der Nähe aufgefallen. "Das Lokal war damals noch quietschgelb", erinnert sich Thiesen, die den Laden zunächst unter dem alten Namen "Store & More" weiterführte.

Seit 2012 heiße er "Jenny Delüx", und ein eigens entworfenes Logo, ein Schäfchen, ziere viele Kleidungsstücke. "Angefangen haben wir mit fancy T-Shirts", erzählt Thiesen der MZ. Schon seit langem sei die Auswanderin ein großer Fan von Schäfchen. "Diese süßen wuschelig-kuscheligen Tierchen haben es mir einfach angetan." Aus ein paar Schaf-T-Shirts wurde schnell eine ganze Kollektion.

Mittlerweile gibt es längst nicht nur Shirts, sondern etwa auch Tops, Pullis, Jacken und Röcke. Die Nachfrage unter den Urlaubern sei stetig gestiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Auswanderern lief es für Thiesen von Beginn an rund. Bis heute ist ihre Boutique in Cala Millor sehr erfolgreich. Im Winter trifft sich Thiesen regelmäßig mit ihren Produzenten in Deutschland, um gemeinsam mit ihnen neue Kollektionen zu entwerfen.

Wiedereröffnung nach der Winterpause

Am 1. April 2023 wird die Auswanderin das Geschäft nach der Winterpause wiedereröffnen, am Ostersamstag (8.4.) findet die große Wiedereröffnungsparty statt. Zwei Mitarbeiterinnen seien nun neu im Team.

In einem Interview erzählte Thiesen der MZ kürzlich, dass Büchner und sie einst verlobt gewesen waren. "Jens hat mir damals einen Antrag gemacht. Das war auch in einer der Folgen zu sehen. Die Hochzeit ist dann aber ja nicht zustande gekommen." 2013 trennten sich die beiden Auswanderer. 2018 verstarb Jens Büchner infolge einer Krebserkrankung.

Seit August 2022 ist Jennifer Thiesen nun mit dem 59 Jahre alten Achim Thiesen verheiratet. Das Kamerateam von Vox war natürlich mit dabei, sodass die Fans die Hochzeit wenige Wochen später im Fernsehen miterleben konnten. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt. Auch sie war kürzlich in einer weiteren Folge des Auswanderer-Formats auf Vox zu sehen. Jenny und Achim Thiesen leben gemeinsam mit Leon in Artà. In der Folge sah man auch Thiesens gute Freundin Elke Zeidler, die die Boutique damals "miteröffnete" und die langjährigen Zuschauern sicher noch bekannt ist.