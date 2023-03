Die Sendung "Goodbye Deutschland" ist so beliebt, dass die Mallorca-Auswanderer ihre eigene Fangemeinde haben. Für einen bietet sich nun die Chance, Seite an Seite mit den TV-Bekanntheiten zu arbeiten. Das von Caro und Andreas Robens geleitete Fitnessstudio "Iron Gym" an der Playa de Palma sucht Verstärkung.

"Wir suchen einen Fitnesstrainer mit Erfahrung. Ob er einen Trainerschein hat, ist erstmal zweitrangig. Den würde ich auch finanzieren", sagt Andreas Robens der MZ. Das Alter und ob Männlein oder Weiblein ist egal. Die Stelle ist ab sofort verfügbar. Gearbeitet wird von 16 bis 23 Uhr montags bis freitags. Spanisch unabdingbar "Wichtig ist, dass unser neuer Mitarbeiter Spanisch spricht", sagt Caro Robens. "90 Prozent unserer Kunden sind Spanier, nur 3 Prozent Deutsche. Der Rest sind internationale Urlauber." Das Iron Gym zählt derzeit vier Mitarbeiter und um die 900 Mitglieder. Fitnesskurse werden nicht mehr angeboten. Wer einen Tag trainieren möchte, zahlt 10 Euro. Die Geschichte der Robens auf Mallorca Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Dort tropfte es zuletzt von der Decke. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant. /rp